قفل ضد سرقت تریلر و نفتکش برای نخستین بار در کشور اختراع شد

سید مجید نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور قفل ضد سرقت تریلر و نفتکش به دست جوانان مبتکر خوزستانی تولید و وارد بازار شد. این قفل با استحکام و امنیت بیشتر و کیفیت بالاتر از نمونه های خارجی (آمریکایی و اروپایی) و با کاربرد بیش تر با شماره 81241 به ثبت رسیده است.



نوری در ارتباط با کاربردهای این قفل گفت: کاربرد این قفل زمانی است که تریلر یا نفتکش از کشنده برای عملیات تعمیر، سرویس و تغییر کاربری جدا شده یا هر نوع عملی که انحصارا بر روی کشنده یا تریلر انجام شود. قفل به تنها نقطه اتصال تریلر به کشنده که شاه پین (پین ریش ) نامیده می شود زده شده و با قفل شدن آن به شاه پین، باعث می شود تا شاه پین تریلر قطورتر شده و به هیچ عنوان اجازه اتصال تریلر را به کشنده سارق ندهد.



وی ساخته شدن از فولاد سخت، استفاده از پین های یک طرفه در لولا و سیلندر و زبانه قفل که باعث می شود به هیچ وجه نتوان آن ها را تخریب یا خارج کرد، نداشتن امکان دسترسی به شبکه داخلی قفل، نداشتن امکان اهرم کردن هر نوع وسیله برای از جا کندن یا تخریب به دلیل وجود لبه های نری و مادگی در قفل، استفاده از سیلندر قفل (مغزی) دو شیار که به علت تشابه کلیدی بسیار کم یکی از ایمن ترین قفل در دنیا است، آبکاری تمام اجزای قفل برای جلوگیری از زنگ زدگی، جعبه محکم و بسیار شیک، قیمت بسیار مناسب، تعمیر و نگهداری آسان، رقابتی و صادراتی بودن آن در کشورهای همسایه (عراق، امارات، قطر، بحرین، عربستان، کویت، عمان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان ، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکیه) را از جمله مزیت های این قفل عنوان کرد.



مشاور مرکز تخصصی مشاوره مشاب کو تصریح کرد: آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی نمونه هایی از این قفل را ساخته اند اما از تفاوت های چشمگیر این قفل نسبت به نمونه های خارجی می توان به استحکام بیشتر، آلیاژ به کار رفته در ساخت قفل، ضد ضربه بودن، دو شیار بودن مغزی، نداشتن امکان تخریب و باز کردن و بالاتر بودن ضریب امنیتی، ضد زنگ بودن در هر نوع شرایط آب و هوایی، سهولت در نصب در عین ایمنی و امنیت بالا، قیمت بسیار کمتر آن نسبت به نمونه های خارجی و خدمات پس از فروش اشاره کرد.



نوری خاطر نشان کرد: آمار سرقت بالا، سهولت در سرقت تریلر و نفتکش ها، ردیابی نشدن هنگام سرقت، به نتیجه نرسیدن پیگرد قانونی به دلیل نداشتن شماره ثبتی مانند شماره شاسی ماشین، دارای، وارد شدن خسارت مالی به صاحبان ماشین، عدم کارکرد ماشین تا هنگام تهیه یک تریلر جایگزین و نیاز به حداقل 400 میلیون ریال سرمایه برای جایگزین کردن تریلر جدید، آرامش روحی و روانی راننده و صاحبان خودرو، ضریب امنیتی بالا، غیر قابل تخریب، جلوگیری از ضرر مالی و معنوی، قیمت مناسب آن نسبت به ارزش تریلر، در دسترس بودن آن و خدمات پس از فروش را از مزایای استفاده از قفل ضد سرقت و دلایل نیاز به این نوع قفل دانست.