8 هزار خودرو جک به ایران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، وو روهائو (WU Ruhao) در جمع خبرنگاران، ایران را در سگمنت خودروهای سواری مهمترین بازار جی.ای.سی دانست و اظهار داشت: تولید خودرو در شرکت JAC از 50 سال قبل و با تولید کامیون‌های سبک آغاز شد و هم‌اکنون بزرگترین تولیدکننده کامیونت در چین است.

به گفته روهائو، شرکت جک با اشتغال‌زایی برای 33 هزار نفر سالانه شش میلیارد دلار درآمد دارد و جزء معدود خودروسازان چینی است که مبحث موتورسازی و هم قطعه سازی را در کنار خودروسازی ادامه می‌دهد.

قائم مقام شرکت صادرات JAC با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت با دو شرکت در برزیل و ویتنام جوینت ونچر نشکیل داده است، متذکر شد: جک در بیش از 10 کشور مانند ایران دارای پارتنر است به ‌طوری‌که هم اکنون بیش از یکهزار نمایندگی در چین دارد و 100 شرکت نمایندگی در اقصی نقاط جهان با این شرکت فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه شرکت JAC در سال 1964 و برای تولید قطعات سیستم ترمز تاسیس شد، اضافه کرد: در سال 1968 اولین کامیونت سبک 2.5 تن جک تولید شد، در سال 1985 اولین خط تولید موتور و در سال 1990 خط تولید اتاق اتوبوس در این شرکت راه اندازی شده است.

روهائو ادامه داد: در سال 2002 تولید خودروهای ون و از سال 2007 میلادی تولید خودروهای سواری با تولید J7 در جی.ای.سی آغاز شد و در سال گذشته (2013) موفق به فروش 511 هزار و 595 دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین شده ایم.

قائم مقام شرکت صادرات JAC از مذاکره با شرکت کرمان موتور ایران برای تولید و عرضه J2 و P1(پیکاپ) در ایران خبر داد و گفت: ما در سال 2005 در کشور ایتالیا و در سال 2006 در ژاپن مراکز مستقل تحقیق و توسعه(R&D) راه اندازی کردیم و علاوه بر این، با سه دانشگاه مرتبط در این حوزه قرارداد تحقیقاتی داریم.

وی در پایان با اشاره به اینکه محصولات جی.ای.سی در 16 کشور مونتاژ و تولید می شود، از صادرات خودروهای JAC به 120 کشور جهان خبر داد.