ارشاد از ناشران 251 عنوان کتاب تازه خرید

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه پانصد و بیست و دوم خود که امروز شنبه 26 مهر مصوبات آن اعلام شده است، با خرید 251 عنوان کتاب تازه از ناشران در شمارگان 45 هزار و 850 نسخه موافقت کرد.

این جلسه با حضور اعضای هیئت انتخاب و خرید كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل علی‌اصغر محمدخانی، حمیدرضا ارباب سلیمانی، محمدكاظم شمس، محمدعلی مهدوی‌راد، علی شجاعی‌صائین، علی‌اصغر سیدآبادی، مصطفی امیدی و علی اوجبی برگزار شد و اعتبار کتب مصوب در آن هم تا 30 دیماه 1393 است البته برای خرید این کتاب‌ها، ناشران نیازی به مكاتبه یا مراجعه حضوری به هیئت مذکور ندارند.

بر اساس این گزارش، بیشینه شمارگان کتب انتخاب شده در این فهرست 600 نسخه و مربوط به سه کتاب کودک از انتشارات پیدایش است: خاله پیره و خاله پیرتره (طاهره ایبد)، شکلاتی؛ خرمالویی (سرور کتبی) و ماست شیرین (افسانه شعبان‌نژاد). قیمت هر یک از این کتاب‌ها هم 6000 تومان است. کمینه شمارگان کتاب انتخاب شده در این فهرست هم 50 نسخه است.

نکته قابل توجه دیگر، خرید 12 عنوان از کتاب‌های قصص انبیا از آثار بهروز رضایی کهریز هر یک به تعداد 500 نسخه است. ناشر این کتاب‌ها انتشارات طلایی و بهای هر کدام 2500 تومان است.

فهرست کتاب‌های جدید مصوب از سوی هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را می‌توانید اینجا ملاحظه کنید.