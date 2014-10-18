اختتامیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین دبیر بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان، شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان که در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه این جشنواره متعلق به کودکان و نوجوانانی است که میزبان و مهمان این مراسم هستند، افزود: استان قم گام‌های موثری در راستای برپایی و میزبانی جشنواره‌هایی همانند جشنواره فیلم فجر و جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان برداشته که این امر نشان از همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف در این استان دارد.

ناصر باکیده، ابراز امیدواری کرد تا سال آینده فیلم‌های بیشتری در جشنواره فیلم کودک و نوجوان به نمایش درآید و فیلم‌های استان‌های مختلف و به خصوص استان قم در این جشنواره اکران شود.

وی با اشاره به اینکه امروز کودکان در برخی کشورهای دنیا درگیر و قربانی جنگ هستند افزود: کودکان دل‌های پاکی دارند و صاحب معصومیتی شگرف هستند که باید دعا کرد تا روزی سایه جنگ از دنیا برچیده شود و صلح و محبت و مودت در جهان حاکم باشد.

ابزار هنر نقش موثری در تربیت اسلامی کودکان دارد

شهردار قم نیز در این مراسم ابراز داشت: در شهر مقدس قم هنرمندان و اساتید بزرگی در راستای ترویج فرهنگ اسلامی و با استفاده از ابزار هنر فعالیت می‌کنند که امیدواریم بتوانیم جشنواره‌های دیگری را در قم میزبانی کنیم و برای ارتقای هنر ایرانی گام‌های ارزشمندی برداریم.

محمد دلبری تاکید کرد: دوران نوجوانی و کودکی بهترین زمان و فرصت برای تربیت درست و صحیح و اسلامی است که ابزار هنر می‌تواند در این زمینه نقش موثری ایفا کند.

7 هزار نفر در قم فیلم های جشنواره کودک و نوجوان را تماشا کردند

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در این مراسم اظهار داشت: استان قم برای نخستین بار میزبانی برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان را بر عهده گرفت که این امر جای خوشحالی دارد.

حامد حجتی افزود: در جشنواره فیلم کودک و نوجوان استان قم تعداد ۷ فیلم در سینما تربیت و به مدت چهار روز اکران شد که طی این مدت تعداد ۷ هزار نفر از این فیلم‌ها دیدن کردند.

وی ادامه داد: میزبانی استان قم در برپایی جشنواره کودک و نوجوان اتفاق مبارکی بود و باید به این مهم توجه داشت که کودکان و نوجوانان سهم مهمی از سینمای ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

قم یکی از قطب‌های تولید انیمیشن دینی در کشور است

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، استان قم را یکی از قطب‌های تولید انیمیشن دینی در کشور و دنیا برشمرد و افزود: در استان قم اتفاقات محتوایی بسیاری می‌تواند رخ دهد چرا که این شهر پایگاه صدور علم و اندیشه دینی و اسلامی به دنیا است.

حجتی با تقدیر از همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش، شهرداری قم و مجتمع فرهنگی سینمایی اریکه ملل در برگزاری جشنواره فیلم کودک و نو جوان در قم ابراز داشت: امیدواریم تا در سال آینده نیز این جشنواره در قم برگزار شود و هنرمندان استانی نیز در این جشنواره حضور یابند.