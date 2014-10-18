استانها وضعیت خوبی در خصوص تجهیزات و امکانات ورزشی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر،امیر خانی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای استان زنجان، افزود: با توجه به اینکه سند تحول بنیادین در حال اجرا است یکی از برنامه های سازمان آموزش و پرورش اجرایی شدن این طرح است.



وی اظهار داشت: در آموزش و پرورش استان زنجان همراه با سایر استانهای کشور در زنجان هم این طرح عملیاتی شده است.



رئیس دفتر معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ، با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش در اجرایی شدن این طرح بسیار مصصم است گفت: با در اختیاز گذاشتن امکانات در استانها نیز این طرح به خوبی انجام خواهد شد.



خانی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش هیچ دستور العملی در قبال جذب نیروی جدید ندارد گفت: این خود یکی از معضلات مهم در این وزارت است.

وی تاکید کرد: اصلی ترین چالش در زمینه تربیت بدنی نشاط و شادبی دانش آموزان در مدارس است و از مهمترین سرمایه تربیت بدنی ایجاد نشاط و شادبی دانش آموزان است که باید این سازمان بر تحقق این هدف بزرگ تلاش کند که در این میان خانواده ها باید مشارکت لازم را با وزارت داشته باشند.

رئیس دفتر معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بر لزوم آمادگی دانش آموزان تاکید کرد و گفت:با رشد کیفی برنامه های اوقاف فراغت می توانیم انگیزه لازم و کافی را در دانش آموزان ارتقا بدهیم که این نیاز به فعالیتهای ورزشی درون مدرسه ای دارد.