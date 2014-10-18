آنچه که به مردم افغان وعده داده شده عملی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز شنبه در اظهاراتی در دیدار با مردم ولایت بلخ تاکید کرد که کابینه حکومت جدید به زودی تشکیل می شود.



وی تشکیل حکومت جدید را یک قدم بزرگ در راستای تحقق آرزوهای مردم افغانستان خواند و گفت این اولین بار است که حکومت به حمایت رای‌ دهندگان تشکیل می‌ شود و آنچه که به مردم وعده داده شده عملی خواهد شد.



عبدالله عبدالله گفت مردم افغانستان خواهان حاکمیت قانون، اداره سالم و مبارزه با فساد هستند و آغاز حکومت جدید گام بزرگی در خصوص تعیین سرنوشت مردم خواهد بود.