به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد احمدی گفت: این کارگاه به مدت پنج روز در مشهد مقدس برگزار شد و در آن 50 استاد آقا و خانم سطح عالی از استان‌های مختلف شرکت کردند.

وی ادامه داد: تدریس در این کارگاه را برای اساتید آقا حجت‌الاسلام واسطی و برای بانوان حجت‌الاسلام کاظمی برعهده داشتند.

سرپرست مدیریت اساتید حوزه‌های علمیه خواهران اظهار امیدواری کرد در آینده این کارگاه ویژه سایر اساتید سطح عالی حوزه‌های علمیه خواهران با اولویت مدرسان تمام‌وقت برگزار شود.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را توسعه و تعمیق روش تدریس فعال و ارتقای شیوه تدریس، افزایش مشارکت طلاب در بحث و استفاده بهینه از توان طلاب در تدریس برشمرد.

حجت‌الاسلام احمدی دست‎يابي به الگوريتم‌هاي متفاوت در تدريس، دست‌يابي به روش كارگاهي (مراحل اجرا)، تولید قالب طرح، زمينه‌سازي براي ايجاد مهارت هدف‎گذاريِ داراي شاخص‌هاي مهارتي(در مقابل هدف‌گذاري‌هاي كلي)، زمينه‌سازي براي ايجاد مهارت انگيزش و فعال‎سازي ذهن فراگير، زمينه‌سازي براي ايجاد مهارت توليد علم، زمينه‌سازي براي ايجاد مهارتِ مطالعه اثربخش، زمينه‌سازي براي ايجاد مهارت تحليل محتوا، مهارت‌ استفاده از نتايج تحليل محتوا و ايجاد زمينه براي دست‌يابي به تكنيك‌هاي تدريس عملي كارگاهي را از مباحث مطرح‌شده در این کارگاه دانست.