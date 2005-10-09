بودجه اي براي جمع آوري زباله هاي جاده چالوس نداريم

عبدالحسين هزارخاني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج ، اظهار داشت : روزانه بيش از 20 تن زباله در مسير 80 كيلومتري جاده چالوس توليد مي شود كه ميزان آن در روزهاي تعطيل به 60 تن نيز افزايش مي يابد .

وي اضافه كرد : براي جمع آوري زباله هاي اين جاده ، سالانه 3 ميليارد ريال اعتبار نياز است كه تاكنون هيچ بوجه اي براي اين امر به بخشداري تخصيص داده نشده است .

هزارخاني تصريح كرد : در حال حاضر هزينه جمع آوري زباله هاي جاده چالوس از اعتبارات مردم محلي تامين و زباله ها به وسيله وانت بار از سطح جاده جمع آوري مي شود .

وي افزود : جاده چالوس چهارمين جاده زيباي جهان است و براي پاكسازي اين جاده از هرگونه زباله به بودجه اي مجزا نياز است و بودجه هاي مردمي كفاف اين كار پرهزينه را نمي دهد .