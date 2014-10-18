به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طیبی ظهر شنبه در همایش بینالمللی علمی راهبردی توسعه گردشگری ایران در محل دانشگاه فردوسی مشهد، گفت: همایشها ابزار مهمی برای تبادل نظر و تعاملات علمی و به اشتراکگذاری دستاوردهای نظری و تجربی صاحبنظران است.
رئیس جهاد دانشگاهی كشور ادامه داد: به برکت وجود مرقد شریف امام علی ابن موسی الرضا(ع)، گردهمایی اندیشمندان در این شهر آثار مثبتی برای پژوهشگران، مدیران و مجریان عرصه گردشگری کشور به همراه آورد.
وی گفت: نگاه و رویکرد جهاددانشگاهی به گردشگری یک رویکرد علمی، جامع و کاربردی است و بنا داریم فعالیتهای جهادی در این حوزه را هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه دهیم و به خصوص منابع خود را برای تلفیق علم، پژوهش آموزش و تجارت و کارآفرینی در این حوزه متمرکز کنیم.
رئیس جهاد دانشگاهی كشور با اشاره به دلایل ورود جهاددانشگاهی به مقوله گردشگری گفت: دلایل زیادی برای ورود جهاددانشگاهی به این حوزه وجود دارد که ارزش افزودهای که این بخش میتواند در سطح روستاها و سطح شهرها و بسیاری از کسب و کارهای کوچک توزیع شود، از مهمترین آن هاست.
طیبی افزود: گردشگری یکی از جایگزینهای اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت است و جهاددانشگاهی به عنوان یک سازمان دانشبنیان قصد دارد از همه ظرفیتهای این صنعت برای افزایش رفاه عمومی، رشد اقتصادی و اشتغال استفاده کند.
وی اظهار کرد: اشتغال فراوان و گسترده این صنعت هم از نظر کمی و هم تنوع و گستردگی جغرافیایی میتواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهها به ویژه در حوزه علوم انسانی را تامین نماید.
طیبی در ادامه ذكر دلایل اهمیت ورود این نهاد به موضوع گردشگری گفت: ظرفیتها و قابلیتهایی که در جهاددانشگاهی، سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی وجود دارد، اما به دلیل عملکرد مستقل و پراکنده از کارآمدی لازم برای تبدیل به ثروت برخوردار نیستند.
وی افزود: جهاددانشگاهی کمک خواهد کرد حلقههای مفقوده این صنعت را تکمیل و بیشتر نقش تجاریسازی و بهرهبرداری از دستاوردهای پژوهشی، فناورانه و آموزشی را به عهده بگیرد و تلاش را تا رسیدن به نتایج ملموس اقتصادی دنبال کند.
طیبی گفت: اکنون که به برکت گفتمان تعاملی سازنده دولت با دنبا و کاهش تلاطمهای ظالمانه خارجی، آثار رشد کمی و کیفی در گردشگری کشور هویدا شده است، ما نیازمند تلاش دوچندان مراکز پژوهشی در جهت یافتن چالشها و ارائه راهکارهای لازم هستیم.
وی هدف از این كار را استفاده از این فرصت برای تحقق اهداق چشماندازی کشور در افق 1404 خواند و گفت: بر همین اساس ضمن حمایت و تایید این حرکت علمی و بنیادین پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی، انتظار داریم که این فعالیتها همانند سایر فعالیتهای جهاددانشگاهی تا کسب نتایج نهایی پیگیری و دنبال شود
طیبی ادامه داد: و این حرکتها با اقدامات مدیریتی و تخصصی دیگر تلفیق شود تا جهاددانشگاهی مشهد مثل شهر مقدس مشهد به برند علمی و مرجعیت تحصصی گردشگری تبدیل شود.
وی گفت: تاسیس مراکز آموزشی تخصصی و پیشرفته جدید با محوریت توریسم و همچنین همراهی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی صنعت توریسم سالم و مولد به دنیا پیشنهاد من در این خصوص می باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی كشور بیان داشت: تخصیص بخشی از ظرفیت مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری جهاددانشگاهی به کسب و کارهای گردشگری، بررسی مستمر گردشگری به عنوان یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مراکز فرهنگی و پژوهشی جهاددانشگاهی انتظار ما می باشد.
گردشگری ابزاری برای اجرا اقتصاد مقاومتی است
علی اكبر شمسیان در ادامه این مراسم گفت: امروزه در مورد آثار مثبت گردشگری در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور تردیدی وجود ندارد.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: همانطور که بارها در سخنان رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است، گردشگری ابزاری امید بخش برای اجرای اقتصاد مقاومتی یا کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.
وی با اشاره به اهمیت گردهمایی گردشگری كه در مشهد برگزار می شود گفت: گردهمایی امروز و فردا در نظر دارد حاصل بیش از 300 ایده و تجربه را در قالبهای مختلف از نویسندگان داخل کشور و تعدادی از صاحبنظران خارج از ایران به بحث و تبادل نظر و به اشتراک گذارد.
شمسیان افزود: امید داریم که باحضور و مشارکت حداکثری اندیشمندان، مدیران و کارشناسان، همافزایی و انسجام لازم جهت تصمیمسازی و ارائه عناصر لازم برای پیشرفت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با دو دهه فعالیت پژوهشی در مورد مسائل و نیازهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و برنامهریزی در استان و انجام مطالعات مربوط به تدوین اسناد فرادستی از جمله سند آمایش سرزمین، سند اشتغال استان و اسناد راهبردی توسعه زیارت به تشخیص اهمیت موضوع گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی و مذهبی در پیشرفت کشور، آمادگی خود را در جهادی علمی به منظور یاری تصمیمسازان و تصمیمگیران کشور در جهت اتخاذ راهبردها و راهکارهای پیشرفت گردشگری کشور اعلام میدارد و یکی از گامهای مهم برپایی این همایش است.
وی گفت: پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی با سه گروه پژوهشی مدیریت و برنامهریزی، جامعهشناسی و اقتصاد گردشگری ماموریت خود را تمرکز بر پژوهشهای تخصص و تولیدات علمی در حوزه گردشگری، متناسب با نیازهاس اساسی و اسناد فرادستی کشور به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی سازمانهای اجرایی و سیاستگذار در حوزه گردشگری قرار داده است.
شمسیان افزود: موقعیت منطقهای استان و به خصوص کلان شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی جهان و پایتخت معنوی ایران و ظرفیتهای شهر مقدس مشهد در ارتباط با جذب زائران و گردشگران مذهبی داخلی و خارجی بسترهای مناسبی را برای تولید و تراکنم دانش در این حوزه فراهم نموده است.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت : ایجاد قطب علمی گردشگری فرهنگی، مذهبی و زیارت زمینه لازم برای نهادینه شدن پژوهشهای تخصصی در این موضوع و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و چالشهای مربوط در کشور خواهد بود و شایسته است که با تقویت قطبهای علمی تصمیمگیریهای مبتنی بر دانایی و پژوهش تسری یابد.
وی در پایان گفت: امید داریم همت جمعی صاحبنظران، اندیشمندان مشارکتکننده در این همایش بتواند منشا برکات ارزشمندی برای پیشرفت بخش گردشگری کشور عزیزمان ایران باشد.
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