ورزش باید در مدارس ابتدایی مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دژاکام پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسهای که در مدرسه ابتدایی شاهد امیدهای انقلاب قم برگزار شد، اظهار کرد: اکنون که در میان شما دانش آموزان مقطع ابتدایی هستم از بهترین ساعات زندگیام خواهد بود.
وی گفت: ما و همه معلمان، شما دانش آموزان را همچون فرزندان خود میدانیم و به شما و موفقیتهایتان افتخار میکنیم که شما امیدهای آینده کشور هستید.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: اگر دانش آموزان و دیگر افراد جامعه بخواهند بدنی سالم و روح و فکر بلندی داشته باشند باید به ورزش اهمیت بدهند.
وی با بیان اینکه بر همه ما واجب است تا به عنوان یک فرد ایرانی و مسلمان به ورزش بپردازیم، افزود: باید از ابتدای ورود به دوره تحصیل و مدرسه ورزش را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
دژاکام با اشاره به اینکه در زمان مدرسه همه تلاشمان این بود تا از زنگ ورزش حداکثر استفاده را ببریم، گفت: از همه دانش آموزان تقاضا دارم تا علاوهبر مدرسه ساعاتی را به ورزش و نرمش کردن در منزل و در کنار خانواده اختصاص دهید.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود بیان کرد: در کنار توجه به خواندن نماز و قرائت قرآن احترام به والدین شعار امسال ما است.
مدیرکل آموزش و پرورش خطاب به دانش آموزان گفت: اگر دوست دارید خداوند در تمام مراحل زندگی به شما کمک کند به پدر و مادر خود احترام بگذارید و دست مادران خود را ببوسید که اگر والدین شما برایتان دعا کنند خدا نیز دست شما را میگیرد و شما را یاری خواهد کرد.
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