طرح "آشتی فرزندان با والدین" در شیراز اجرا می شود/ مرکزی که بازی درمانی انجام می دهد

نجف گلزار در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مرکز بازی های فکری ما برای اولین بار در ایران دو ماه قبل در شیراز تاسیس شده که به ارائه بازی های فکری به سنین سه تا 99 سال می پردازد.

وی گفت: هر یک از بازی های فکری ممکن است باعث افزایش خلاقیت، تمرکز حواس، اعتماد به نفس، ضریب هوشی، قدرت استدلال، تصمیم گیری، حس آینده نگری و یا افزایش چند وجهی نگری و افزایش حس کارگروهی شوند.

مدیر مرکز بازی های فکری بیان کرد: وقتی افراد مختلف به مرکز ما مراجعه می کنند سوالات شخصیتی مختلفی از آن ها پرسیده می شود و بعد بر اساس آن بازی هایی که به تقویت رفتاری خاص در آن ها منجر می شود به آن ها پیشنهاد می شود.

گلزار با بیان اینکه 78 نوع اختلال یادگیری وجود دارد، ابراز داشت: کودکانی که دچار اختلال یادگیری هستند توسط آموزش و پرورش و مهدها برای بازی درمانی و کمک به درمان اختلال یادگیری شان به مرکز ما معرفی می شوند.

وی گفت: بازی ها به صورت کارت گیم یا بورد گیم هستند و دارای جعبه های شیک و بهداشتی هستند.

مدیر مرکز بازی های فکری اظهار کرد: هدف ما این است که گاهی در کنار درمان های دارویی بازی درمانی را برای افرادی که به آن نیاز دارند انجام بدهیم و افراد بزرگسال باید بدانند که این بازی های فقط برای کودکان نیست.

گلزار با عنوان اینکه بعضی از بعضی ها منجر تقویت مسائل عاطفی می شوند، بیان کرد: یکی از طرح هایی که در مرکز ما دنبال می شود طرح "آشتی والدین با فرزندان" است که سعی می کنیم با انجام بازی ها بین خانواده ها ارتباط بین آن ها را تقویت کنیم.

وی تاکید کرد: این بازی ها درست نقطه مخالف انواع تبلت ها محسوب می شوند.

مدیر مرکز بازی های فکری همچنین گفت: در این فکر هستیم که در نیمه دوم سال کنفرانس هایی را تحت عنوان نقش بازی های فکری در سلامت جامعه برگزار کنیم.