به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی- هنری «خورشيد راگا»، جهت آشنا کردن نسل جوان با میراث ادبی ارزشمندشان به برگزاری نشستهایی در نقد و بررسی مشهورترین دفتر عرفانی مولانا یعنی مثنوی معنوی میپردازد.
اين دورههای آموزشی كه در قالب 12 نشست برگزار میشوند از روز شنبه 26 مهر 1393 آغاز و تا شنبه 20 دی ادامه خواهد يافت.پیش از این هم دورههای حافظخوانی به سرپرستی امیرحسین ماحوزی در موسسه خورشید راگا برگزار شده بود.
اين نشستها در بازه زمانی گفته شده، هر شنبه، از ساعت 6 تا 8 پسین، در موسسه کانون معماران معاصر ایران، به نشانی شهرک غرب (قدس)، روبروی مرکز خرید میلاد نور، خیابان حسن سیف، کوچه دوم، شمارهی 7 برگزار خواهد شد.
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