  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

با درجه بندی پیست های سراس کشور؛

قیمت بلیط پیست های اسکی فردا مشخص می شود

قیمت بلیط پیست های اسکی فردا مشخص می شود

مسئولان فدراسیون اسکی فردا با برگزاری جلسه ای پیست های اسکی سراسر کشور را بر اساس وسعت، امکانات و سرویس دهی درجه بندی می کنند تا قیمت بلیط پیست ها نیز بر همین اساس مشخص و اعلام شود.

علی عمران سولقانی دبیر فدراسیون اسکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بعد از کارشناسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که همچنان نیاز به وجود یک دستورالعمل برای درجه بندی پیست های اسکی سراسر کشور احساس می شود. بر این اساس فردا طی جلسه ای با حضور مسئولان فدراسیون، کارشناسان فنی، مسئولان شرکت توسعه و تجهیز و دو مدیر پیست های اسکی فرآیند درجه بندی برگزار می شود.

وی افزود: درجه بندی پیست های اسکی بر اساس وسعت، امکانات موجود و سرویس دهی صورت واهد گرفت و متعاقبا مبلغ بلیط پیست های اسکی نیز مشخص خواهد شد.این اولین بار است که با این درجه بندی دستورالعمل نرخ گزاری بلیط تدوین می شود و بر این اساس جلوی نرخ گزاری سلیقه ای گرفته می شود.

کد مطلب 2391304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها