قیمت بلیط پیست های اسکی فردا مشخص می شود

علی عمران سولقانی دبیر فدراسیون اسکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بعد از کارشناسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که همچنان نیاز به وجود یک دستورالعمل برای درجه بندی پیست های اسکی سراسر کشور احساس می شود. بر این اساس فردا طی جلسه ای با حضور مسئولان فدراسیون، کارشناسان فنی، مسئولان شرکت توسعه و تجهیز و دو مدیر پیست های اسکی فرآیند درجه بندی برگزار می شود.

وی افزود: درجه بندی پیست های اسکی بر اساس وسعت، امکانات موجود و سرویس دهی صورت واهد گرفت و متعاقبا مبلغ بلیط پیست های اسکی نیز مشخص خواهد شد.این اولین بار است که با این درجه بندی دستورالعمل نرخ گزاری بلیط تدوین می شود و بر این اساس جلوی نرخ گزاری سلیقه ای گرفته می شود.