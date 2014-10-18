به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سقوط آزاد بهای طلای سیاه قیمت اکثر محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری کشورهای مختلف از جمله ایران در بازار جهانی با کاهش شدید روبرو شده است.



احمد مهدوی دبیر کل انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي در گفتگو با مهر از کاهش قیمت محصولات صادراتی پتروشیمی ایران در بازار جهانی و منطقه‌ای متاثر از کاهش بهای نفت خام خبر داد و اعلام کرد: با وجود کاهش قیمت‌ها اما اهداف ارزی صادرات محصولات پتروشیمی ایران تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.



از سوی دیگر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: مجموع کل تولیدات صنعت پتروشیمی در شهریور امسال بالغ بر 3 میلیون و 786 هزار تن و در 6 ماهه نخست سال جاری حدود 22 میلیون و 580 هزار بوده است.



بر این اساس در 6 ماهه امسال سهم تولید مجتمع های پتروشیمی بدون احتساب تولید آزمایشی و محصولات میانی در منطقه ماهشهر 9 میلیون و 254 هزار تن، در منطقه عسلویه 9 میلیون و 329 هزار تن و در سایر مناطق 3 میلیون و 836 هزار تن است که درصد تولید نسبت به برنامه به تفکیک مناطق مذکور به ترتیب 80 درصد، 81 درصد و 89 درصد بوده است.



همچنین شاخص های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد مجموع فروش کل افزون بر 16.2 میلیون تن بوده است که مقدار کل صادرات 7.8 میلیون تن به ارزش 5.1 میلیارد دلار و سهم فروش داخلی 5.5 میلیون تن به ارزش بیش از 186 هزار میلیار ریال بوده است.



علی محمد بساق‌زاده مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گزارش جداگانه ای با بیان اینکه در نیمه نخست امسال صادرات محصولات پتروشیمی کشور به لحاظ وزنی ١٤ درصد و به لحاظ ارزشی ٧ درصد نسبت به پارسال بالاتر بوده است، گفته است: تولید محصولات پتروشیمی ایران در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال چهار درصد افزایش داشته است.