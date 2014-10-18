ثبت نام المپیاد قرآنی جامعه المصطفی آغاز شد

حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام از طلاب غیرایرانی از 21 مهر آغاز شده و تا 10 آبان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این المپیاد یکی از بزرگترین رویدادهای قرآنی در کشور است ادامه داد: المپیاد در سه بخش کتبی، شفاهی و آثار در رشته های قرآنی و حدیثی در نمایندگی های جامعه المصطفی در داخل و خارج کشور برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد برگزاری المپیاد قرانی جامعه المصطفی اضافه کرد: ثبت نام المپیاد امسال در داخل و 40 نمایندگی خارج کشور برگزار می شود و بعد از برگزاری مراحل اولیه، مرحله نهایی در قم با حضور قاریان و حافظان کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مدیر کل قرآن و حدیث جامعه المصطفی اظهار داشت: شعار محوری المپیاد امسال "فرهنگ و سبک زندگی قرآنی" است و محتوای بخش ها و رشته های جشنواره بر اساس همین موضوع تدوین می شود.

وی تاکید کرد: داوطلبان علاقمند به حضور در جشنواره می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس اینترنتی http://quran.miu.ac.ir نسبت به کسب اطلاعات تفصیلی و ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.