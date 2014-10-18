اعلام زمان معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم / نجفی یکی از گزینه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیری‌قیداری، از معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری در اواخر مهر و اوایل آبان‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: هنوز گزینه نهایی و مورد نظر مشخص نشده است.

وی ادامه داد: در خصوص زمان معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم همه چیز بستگی به رئیس جمهور داشته و وی به زودی تا اواخر مهرماه یا اوایل آبان نسبت به معرفی گزینه پیشنهادی اقدام خواهد کرد.

معاون پارلمانی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رئیس‌جمهور در انتخاب گزینه پیشنهادی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و همچنین معرفی آن به مجلس به تمامی جوانب توجه خواهد کرد٬ افزود: به طور حتم رئیس جمهور در انتخاب و معرفی فرد پیشنهادی برای تصدی بر وزارت علوم به نظر مجلس٬ شرایط سیاسی دانشگاه‌ها٬ توانمندی٬ تجربه و تخصص گزینه پیشنهاد و مقبولیت دانشگاهی وی توجه خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه توانمندی بر مسائل علمی کشور و همچنین داشتن تجربه کافی در محیط دانشگاهی لازمه عهده داری مسئولیت وزارت علوم است٬ تصریح کرد: مدیریت در دانشگاه نیازمند توانمندی علمی بوده که این موضوعات به طور حتم در زمان انتخاب گزینه پیشنهادی وزارت علوم مدنظر رئیس جمهور خواهد بود.