  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

معاون وزارت علوم خبر داد:

اعلام زمان معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم / نجفی یکی از گزینه ها

اعلام زمان معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم / نجفی یکی از گزینه ها

معاون پارلمانی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری از معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم تا اوایل آبان‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: محمدعلی نجفی یکی از گزینه‌های مطرح برای تصدی پست وزارت علوم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله  نصیری‌قیداری، از معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری در اواخر مهر و اوایل آبان‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: هنوز گزینه نهایی و مورد نظر مشخص نشده است.

وی ادامه داد: در خصوص زمان معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم همه چیز بستگی به رئیس جمهور داشته و وی به زودی تا اواخر مهرماه یا اوایل آبان نسبت به معرفی گزینه پیشنهادی اقدام خواهد کرد.

معاون پارلمانی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رئیس‌جمهور در انتخاب گزینه پیشنهادی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و همچنین معرفی آن به مجلس به تمامی جوانب توجه خواهد کرد٬ افزود: به طور حتم رئیس جمهور در انتخاب و معرفی فرد پیشنهادی برای تصدی بر وزارت علوم به نظر مجلس٬ شرایط سیاسی دانشگاه‌ها٬ توانمندی٬ تجربه و تخصص گزینه پیشنهاد و مقبولیت دانشگاهی وی توجه خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه توانمندی بر مسائل علمی کشور و همچنین داشتن تجربه کافی در محیط دانشگاهی لازمه عهده داری مسئولیت وزارت علوم است٬ تصریح کرد: مدیریت در دانشگاه نیازمند توانمندی علمی بوده که این موضوعات به طور حتم در زمان انتخاب گزینه پیشنهادی وزارت علوم مدنظر رئیس جمهور خواهد بود.

کد مطلب 2391364

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