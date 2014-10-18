به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه های علمیه با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به حکم اعدام شیخ نمر روحانی مبارز عربستانی واکنش نشان داد.

در این اطلاعیه آمده است: اعلام خبر تأیید حکم اعدام روحانی برجسته شیعه عربستان جناب آقای شیخ نمر باقرالنمر، خشم مسلمانان جهان و بالاخص شیعیان را بر انگیخت. صدور این حکم سیاسی درحالی صورت می‌گیرد که جهان امروز شاهد تحولات مهم منطقه در پرتوی بیداری اسلامی است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این اقدام نسنجیده و مغرضانه حکام سرسپرده عربستان در سرکوب شیعیان مظلوم آن سامان و دستگیری و اعدام رهبران آن در حالی صورت می گیرد که فریاد مدعیان حقوق بشر گوش فلک را پرکرده است.

به یقین این حرکت ناجوانمردانه برخواسته از ناکامی دشمنان اسلام در کشورهای اسلامی و پیروزی های پی در پی مسلمانان در کشور یمن، سوریه، لبنان و عراق بوده و نوید بخش زوال قریب الوقوع گروه های تندرو تکفیری و در رأس آنان گروه سیاه دل داعش است.

در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: مرکز مدیریت حوزه های علمیه با محکومیت صدور حکم ننگین اعدام این روحانی فعال و مبارز شیعه عربستانی از حکام رژیم وابسته آل‌سعود می‌خواهد تا هرچه زودتر این حکم را لغو نموده و ایشان را آزاد نماید و از شیعیان مظلوماین کشور و دیگر نقاط جهان می‌خواهد تا با تمسک به سیره ائمه هدی(ع)؛ خاصه حضرت سیدالشهدا علیه آلاف التحیه والثناء، مقاومت و اتحاد خود را حفظ نموده و ایادی استکبار جهانی را مثل همیشه ناامید کنند، که صبح پیروزی نزدیک است.

