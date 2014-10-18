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۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۶

خانبازی:

50 هزار نفر در طرح اوقات فراغت جمعیت هلال احمر استان اصفهان شرکت کردند

50 هزار نفر در طرح اوقات فراغت جمعیت هلال احمر استان اصفهان شرکت کردند

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در شش ماه اول امسال نزدیک به 50 هزار نفر در طرح اوقات فراغت جمعیت هلال احمر استان اصفهان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، خانبازی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون در حدود 50 هزار نفر در برنامه های اردویی، مسابقات، همایش ها ، فعالیت های ورزشی و اردوهای برون و درون استانی ،کویرنوردی و برنامه های آموزشی و دیگر برنامه های زیر نظر جمعیت هلال احمر استان اصفهان شرکت کردند.

وی ادامه داد: 60 نفر در این مدت پایه داوطلبی امداد و نجات را فرا گرفتند و 3 هزار نفر در اردوهای کشوری حضور یافتند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی امداد در مقطع ابتدایی که دو سال پیش به شکل پایلوت در اصفهان برگزار شد و هم اکنون به شکل فراگیر در سطح کشور این اقدام انجام می گیرد.

وی از برگزاری این دوره ها در 617 کانون دانش آموزی استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: در این کانون ها 9 هزار دانش آموز تحت آموزش عمومی امداد عمومی نجات قرار گرفتند.

خانبازی همچنین از نخستین دوره متمرکز تربیت مربی با کیفیت خوب با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد و اعلام کرد: در شش ماه اول امسال  15 مرحله اردوی کشوری انجام گرفت که 4 نفر از اصفهان در این اردوها منتخب کشوری شدند.
 
رئیس دانشگاه علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز در این نشست گفت: آموزش ها به دو قسمت تقسیم می شود که بخش اول آن آموزش همگانی است که شرکت در آن برای عموم آزاد است و بخش دوم در دانشگاه علمی کاربردی تحت نظر جمعیت هلال احمر انجام می گیرد.

محقق گفت: دوره های کمک های اولیه برای عموم 35 ساعته است که بر دو محور آموزش عمومی امداد و آموزش عمومی نجات انجام می گیرد.

وی از برگزاری 13 دوره بین المللی امداد و نجات خبر داد و ادامه داد: در این حوزه استان اصفهان رتبه اول کشوری را کسب کرده است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: تاکنون یک هزار و 151 دانشجو در این دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی امداد و سوانح و امداد و نجات شهری، مدیریت عملیات امداد و نجات و مدیریت خانواده و دیگر رشته های مرتبط فارغ التحصیل شدند.

وی از آغاز مقطع کارشناسی ارشد مدیریت لجستیک در این دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر استان از مهرماه سال آینده در این مقطع دانشجو می پذیرد.

 

کد مطلب 2391397

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