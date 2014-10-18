50 هزار نفر در طرح اوقات فراغت جمعیت هلال احمر استان اصفهان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، خانبازی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون در حدود 50 هزار نفر در برنامه های اردویی، مسابقات، همایش ها ، فعالیت های ورزشی و اردوهای برون و درون استانی ،کویرنوردی و برنامه های آموزشی و دیگر برنامه های زیر نظر جمعیت هلال احمر استان اصفهان شرکت کردند.

وی ادامه داد: 60 نفر در این مدت پایه داوطلبی امداد و نجات را فرا گرفتند و 3 هزار نفر در اردوهای کشوری حضور یافتند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی امداد در مقطع ابتدایی که دو سال پیش به شکل پایلوت در اصفهان برگزار شد و هم اکنون به شکل فراگیر در سطح کشور این اقدام انجام می گیرد.

وی از برگزاری این دوره ها در 617 کانون دانش آموزی استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: در این کانون ها 9 هزار دانش آموز تحت آموزش عمومی امداد عمومی نجات قرار گرفتند.

خانبازی همچنین از نخستین دوره متمرکز تربیت مربی با کیفیت خوب با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد و اعلام کرد: در شش ماه اول امسال 15 مرحله اردوی کشوری انجام گرفت که 4 نفر از اصفهان در این اردوها منتخب کشوری شدند.



رئیس دانشگاه علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز در این نشست گفت: آموزش ها به دو قسمت تقسیم می شود که بخش اول آن آموزش همگانی است که شرکت در آن برای عموم آزاد است و بخش دوم در دانشگاه علمی کاربردی تحت نظر جمعیت هلال احمر انجام می گیرد.

محقق گفت: دوره های کمک های اولیه برای عموم 35 ساعته است که بر دو محور آموزش عمومی امداد و آموزش عمومی نجات انجام می گیرد.

وی از برگزاری 13 دوره بین المللی امداد و نجات خبر داد و ادامه داد: در این حوزه استان اصفهان رتبه اول کشوری را کسب کرده است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: تاکنون یک هزار و 151 دانشجو در این دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی امداد و سوانح و امداد و نجات شهری، مدیریت عملیات امداد و نجات و مدیریت خانواده و دیگر رشته های مرتبط فارغ التحصیل شدند.

وی از آغاز مقطع کارشناسی ارشد مدیریت لجستیک در این دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر استان از مهرماه سال آینده در این مقطع دانشجو می پذیرد.