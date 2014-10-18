23 هزار مددجوی لرستانی تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید طائف در این رابطه گفت: برابر با قوانین و مقررات خانواده هایی تحت حمایت قرار می گیرند که به دلیل مواردی از قبیل فوت سرپرست، طلاق، مفقودی یا متارکه سرپرست، از کار افتادگی سرپرست، بیماری سرپرست، اشتغال به خدمت نظام وظیفه سرپرست یا نان آور خانوار، زندانی شدن سرپرست یا نان آور خانوار و نظایر آن، قادر به تامین مخارج اولیه زندگی خانواده خود نیستند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تعداد 23 هزار و 211نفر مورد پذیرش کمیته امداد استان لرستان، قرار گرفته اند که از این تعداد 51 درصد مرد و 49 درصد زن و همچنین 52 درصد مددجوی شهری و 48 درصد روستایی هستند.

طائف ادامه داد: از این تعداد بیشترین پذیرش مربوط به شهرستان خرم آباد با پنج هزار و 947 نفر و کمترین پذیرش مربوط به شهرستان ازنا با 763 نفر بوده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان خاطر نشان کرد: از مجموع پذیرش شده ها 82 درصد یعنی 19 هزار و 18 نفر به صورت حضوری و با مراجعه به امداد و 4.3 درصد از طریق شبکه های نیکوکاری و مابقی از طریق دستگاههای اجرایی به کمیته امداد معرفی شده اند.

طائف بیان داشت: از درخواست های پذیرش بیشترین درخواست ها برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی با 6 هزار و 419 نفر یعنی 28 درصد، سه هزار و 34 مورد مربوط به دریافت کمک های نقدی، دو هزار و 639 مورد برای دریافت کمک های درمانی بوده است.