حاشیه های نشست آسیا-اروپا در میلان

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در نشست آسیا-اروپا در میلان ایتالیا درباره روابط دوجانبه، موضوعات منطقه، پیشبرد روند صلح در اوکراین و مناقشه موجود بر سر جزایر تحت کنترل مسکو در ساحل هوکایدو خبر داد.



آسوشیتدپرس نیز از دیدار نخست‌ وزیران چین و ژاپن در میلان با وجود بازدید نمایندگان ژاپنی از معبد جنگی مورد مناقشه در توکیو خبر داد.



اقدام نمایندگان پارلمان ژاپن در بازدید از معبد یاسوکنی مورد توجه رسانه های چینی قرار گرفت. خبرگزاری شینهوا که ارگان رسمی دولت چین به شمار می رود با انتشار خبر و تصاویر این بازدید، اقدام نمایندگان پارلمان ژاپن را به باد انتقاد گرفت.



هر چند هنوز واکنشی از سوی کشورهای همسایه ژاپن اعلام نشده اما بازدید مقامات ژاپنی از این معبد مناقشه برانگیز همواره انتقاد شدید چین و کره جنوبی را به دنبال داشته است. این در حالی است که نخست وزیر ژاپن در دوره پیشین و کنونی خود بارها از معبد یاسوکنی بازدید کرده است.



کره و چین خود را از قربانیان جنگ جهانی دوم می دانند که طی آن مورد حمله ارتش ژاپن قرار گرفته اند. گفتنی است معبد یاسوکنی (معبد جنگ) برای یادبود قربانیان جنگی ژاپن است. در این معبد شماری از سران نظامی و سیاسی این کشور مدفون هستند. شماری از این افراد پس از جنگ جهانی دوم در دیوان بین المللی کیفری، جنایتکار جنگی شناخته شده اند.