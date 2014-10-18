هشدار معاون استاندار به واحدهاي صنفي بدون مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله تركي، در جلسه ساماندهي مراكز پذيرايي،تفريحي و توريستي تفرجگاه هاي شمال تهران ، با اشاره به لزوم جانمايي مناسب براي مراكز خدمات رساني عمومي در تفرجگاههاي نقاط مختلف تهران، بخصوص مراكز مستقر در شمال شهر اظهار داشت : مراكز خدمت رساني عمومي كه در نقاط تفرجگاهي استان مستقر هستند ،اگر اين استقرار به هر نوعي از نظر بهداشتي و آسيب هاي محيط زيست خطرزا تلقي مي شود، بايد با نگاه كارشناسي بر جابجايي و جانمايي در نقطه جديد اقدامات لازم انجام شود.



تركي خاطرنشان كرد: همچنين واحدهايي كه پروانه بهره برداري و يا جواز كسب لازم را از روال قانوني كسب نكرده‌اند،‌بايد ظرف مدت يكماه براي اين مهم اقدامات لازم را ترتيب دهند و در غير اين صورت ، به مراكز نظارت بر اماكن استان معرفي و در صورت رفع مانع قانوني كسب خود، براي پلمپ اين مراكز اقدامات لازم انجام مي شود .



معاون استاندار تهران عنوان داشت: اين طرح به زودي از يك نقطه مشخص كه به احتمال قوي از شمال شهر تهران نيز خواهد بود، آغاز و پس از آن در مناطق شرق و غرب استان نيز اجرايي خواهد شد .



وي در آخر نيز تصريح كرد: در جانمايي اين مراكز خدمات رساني بررسي هاي كارشناسي لازم انجام مي شود و هر مركزي كه در قالب استانداردهاي لازم قانوني و زيست محيطي تعريف نشود، حذف خواهد شد .