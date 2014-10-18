10 کیلوگرم انواع مواد مخدر در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ولی وندایی در این باره اظهارداشت: ماموران یگان امداد قزوین در بازرسی از دو دستگاه خودرو در آزاد راه قزوین - زنجان 400 گرم شیشه و 425 گرم هرویین را کشف و در این رابطه شش نفر را نیز دستگیر کردند.



وی ادامه داد: در سه اقدام اطلاعاتی دیگر نیز ماموران این یگان با دستگیری چهار قاچاقچی، پنج کیلو و 800 گرم تریاک را در بازرسی از منزل و خودرو آنان کشف و ضبط کردند.



به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، ماموران انتظامی شهرستان آبیک نیز در دو اقدام اطلاعاتی سه کیلو و 320 گرم تریاک را از دو قاچاقچی مواد کشف و دستگیر شدگان را به مراجع قضایی تحویل دادند.

کشف سوخت و کالای قاچاق در قزوین

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف سوخت و کالای قاچاق در این استان خبر داد.

سلمان امیری اظهارداشت: در نخستین اقدام صبح امروز مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قزوین از دپوی مقادیر زیادی سوخت در یک واحد مرغداری مطلع و در اقدامی اطلاعاتی محل را شناسایی و به همراه نماینده شرکت نفت در بازرسی از مرغداری مقدار 20 هزار لیتر گازوئیل که به صورت حرفه‌ای در دو تانکر سوخت جاسازی شده بود کشف و تحویل انبار شرکت نفت استان دادند.



وی افزود: همچنین مأموران پلیس آگاهی شهرستان آبیک حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت بادسان مشکوک و در بررسی مخزن خودرو موفق به کشف 7 هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه عرضه سوخت شدند.



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان نیز حین گشت‌زنی یک دستگاه وانت نیسان مخصوص حمل سوخت را مورد بررسی قرار داده و 2 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند.



امیری عنوان کرد: مأموران یگان امداد شهرستان قزوین نیز حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین ـ زنجان به یک دستگاه سواری پژو 405 مشکوک و ضمن توقیف خودرو در بازرسی از آن تعداد 215 دستگاه گوشی تلفن همراه به لرزش تقریبی 70 میلیارد ریال کشف و راننده و سرنشین پژو را دستگیر کردند.



این مسئول در پایان بیان کرد: تلاش پلیس استان برای مقابله به قاچاق کالا و سوخت ادامه دارد.

