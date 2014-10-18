منطقه گردشگري کوير کرمان راه اندازي می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر شنبه در جلسه گردشگري کوير بسته تدوین شده گردشگری، تفریحی و اقتصادی کویر استان کرمان را بی نظیر دانست و گفت: شن‌ درمانی، بازی‌ های ورزشی، شترسواری، ماشین ‌سواری، موتورسواری و دوچرخه‌ سواری از جمله برنامه هایی است که در طرح جامع گردشگری کویر لوت در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به عبور سه کاروان بزرگ مواد مخدر از مسیر منطقه کویر کرمان گفت: اجرای طرح های توسعه ای باعث ایجاد امنیت در مناطق می شود.

رزم حسینی با اشاره به ظرفیت های فراوان گردشگری کویر کرمان تصریح کرد: با این وجود خدمات لازم در این منطقه وجود نداشته و باعث می شود که مشکلاتی برای گردشگران ایجاد شود.

لزوم راه اندازی پاسگاه دائمی در کویر

استاندار کرمان از راه اندازی منطقه گردشگری کویر کرمان خبر داد و گفت: باید دو هلی کوپتر برای گردشگران کویر اختصاص پیدا کند.

وی زمان آغاز عملیات ساخت مجموعه گردشگري کوير را اوایل سال آینده دانست و افزود: این مجموعه طی سه فاز اجرایی می شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان هزینه فاز اول این مجموعه را 200 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این مجموعه شامل احيا و ساخت کمپ کويري، قلعه شفيع آباد، پارک حيات وحش و مجموعه ورزش هاي بياباني است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم راه اندازی هتل مجهز در کویر لوت یادآور شد: باید یک پاسگاه دائمی در کویر برای تامین امنیت گردشگران نیز ایجاد شود.