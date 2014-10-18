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۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۵

مشارکت عشایر در عملیات آزادسازی صلاح الدین عراق

مشارکت عشایر در عملیات آزادسازی صلاح الدین عراق

منابع عشایری از پیوستن صدها نفر از عشایر به نیروهای امنیتی برای آزاد سازی صلاح الدین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عماد الجبوری یکی از شیوخ عشایر ناحیه العلم در شرق تکریت گفت: 400 نفر از عشایر استان صلاح الدین به نیروهای امنیتی در جریان عملیات آزادی مناطق استان صلاح الدین پیوسته اند.

از سوی دیگر برخی منابع عراقی از نجات 18 زن و کودک ایزدی از چنگ تروریست های داعش خبر دادند و افزودند: کودکان و زنان از دو ماه قبل در یکی از روستاهای تلعفر در بند داعشی ها بودند.

به گفته این منابع زنان و کودکان مذکور در امنیت کامل به سر می برند و چند روز قبل نیز پنج زن از چنگ داعش نجات پیدا کرده بودند.

کد مطلب 2391455

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