مشارکت عشایر در عملیات آزادسازی صلاح الدین عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عماد الجبوری یکی از شیوخ عشایر ناحیه العلم در شرق تکریت گفت: 400 نفر از عشایر استان صلاح الدین به نیروهای امنیتی در جریان عملیات آزادی مناطق استان صلاح الدین پیوسته اند.

از سوی دیگر برخی منابع عراقی از نجات 18 زن و کودک ایزدی از چنگ تروریست های داعش خبر دادند و افزودند: کودکان و زنان از دو ماه قبل در یکی از روستاهای تلعفر در بند داعشی ها بودند.

به گفته این منابع زنان و کودکان مذکور در امنیت کامل به سر می برند و چند روز قبل نیز پنج زن از چنگ داعش نجات پیدا کرده بودند.