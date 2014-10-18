مشهد به عنوان شهری توریستی مذهبی با بحران هویت مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی بعدازظهر شنبه در همایش بین‌المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری ایران در محل دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین زمینه توسعه شهری و درآمدزایی در شهر مشهد، بحث گردشگری و جذب توریسم مذهبی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که شهر مشهد به عنوان شهر توریستی – مذهبی با آن مواجه شده، بحث بحران هویت است، متاسفانه مسئولین شهری هنوز نتوانسته اند به عملکردهای اقتصادی به منظور درآمدزایی بیشتر از طریق توسعه و بهبود صنعت گردشگری بپردازند.

حجت الاسلام بحرینی گفت: چنانچه شما مباحث مربوط به گردشگری را در مجموعه دروس اقتصادی استان قرار دهید باید بتوانید در این حوزه حداکثر مقاصدی که یک گردشگر به طور بالقوه نیاز دارد را تامین و تسهیل کنید.

وی ادامه داد: مسئولین توجه داشته باشند منظور از مقاصد گردشگری تنها مقاصد جغرافیایی نیست. بسیاری از گردشگران هنگام انتخاب شهر مقصد، اهداف و خواسته های معین و مشخصی دارند که از اولویت بندی کردن آنها دست به انتخاب شهر مقصد می زنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم افزود: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بحث گردشگری تنها به تفریح اختصاص نمی یابد بلکه شامل مولفه های آموزشی و درمانی نیز می شود.

وی اظهار کرد: باتوجه به اینکه گردشگران بیشتر بر اساس کنجکاوی اقدام به سفر و سیاحت در شهرها می کنند، لذا از اثر پذیری بالایی برخوردار هستند. بسیاری از کشورهای گردشگر پذیر برای جذب و تحریک حس کنجکاوی گردشگران اقدام به خلق جاذبه های توریستی می کنند.

حجت الاسلام بحرینی در ادامه گفت: کشورهای توسعه یافته در صنعت گردشگر از حضور گردشگران به عنوان عامل مهمی در امر درآمدزایی استفاده کرده و تلاش می کنند همواره در مسیر رشد و توسعه زمینه های مناسب آن گام بردارند.

وی افزود: کشورهایی مانند ایران که دارای قطب های مذهبی هستند با تاکید بر منابع و پتانسیل های مذهبی سعی می کنند به درآمدزایی در صنعت گردشگری بپردازند و از طریق فرهنگ زیارت در رفتار اجتماعی و سلوک افراد نیز تاثیر بگذارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما خوشبختانه نهضت بزرگی در حوزه گردشگری مذهبی داریم اما توجهی به فرآیند عرضه و تقاضایی گه می تواند در این حوزه ایجاد شود نداریم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ماندگاری زائرین در استان خراسان عنوان کرد: وقتی صحبت از ماندگاری از زائر می شود بعضی از افراد نسبت به پول کمی که زائرین در طول سفر هزینه می کنند ابراز نگرانی می کنند که این نگاه باید تغییر کند ما باید بیشتر نگران تاثیر کمی بر روی زائرین باشیم.

وی در پایان گفت: چنانچه بخواهیم در صنعت گردشگری مذهبی یک تحول ایجاد کنیم در اولین گام باید تلقی و نگاه مسئولین را نسبت به گردشگری مذهبی اصلاح کنیم چراکه در حال حاضر مدیریت گردشگری مذهبی در مشهد منفعل است و فعال نیست.

مشهد به عنوان حوزه گردشگری طبیعی و هنری نیز شناخته شود

رضا جمشیدی همچنین در این مراسم اظهار کرد: به منظور شکوفا شدن حوزه صنعت گردشگری استان، در شورای برنامه‌ریزی برنامه هایی در دست بررسی است و توسط نهادهای دولتی و غیردولتی پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های این استان، گفت: وجود بارگاه منور رضوی به تنهایی سالانه استان را میزبان 25 میلیون زائر داخلی و 1 و نیم میلیون زائر خارجی کرده و پیش‌بینی ما این است که امسال تعداد زائران خارجی به بیش از دو میلیون نفر برسد.

وی با بیان اینکه مشهد از ظرفیت‌های اقامتی خوبی برخوردار است عنوان داشت: باید گردشگری در این شهر علاوه بر حوزه مذهبی گردشگری طبیعی، هنری وغیره را نیز شامل شود.

بیشترین بازده اقتصادی در کمترین سرمایه گذاری؛ مزیت توجه به صنعت گردشگری

همچنین محمدحسین ایمانی به عنوان دیگر سخنران این مراسم گفت: ما در این سال ها همایش های زیادی را در زمینه گردشگری برگزار کردیم ولی اگر قرار باشد کار جدی و متمایزی در این زمینه انجام شود برگزاری همایش های تخصصی و بین المللی است.

وی اضافه کرد: صنعت گردشگری شامل سه بخش، صنعت، علم و مدیریت علمی می باشد که تاکنون با وجود فرازو نشیب هایی که در این سه بخش وجود داشته توانسته ایم فعالیت های خود را به شکل مطلوبی ادامه و ارتقا بدهیم.

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ در ارتباط با جایگاه نیروه های متخصص در صنعت گردشگری گفت: تمام مراکز علمی امروزه به دنبال تاسیس رشته های تخصصی به منظور تربیت نیروهای متخصص در این صنعت هستند اما ایران با وجود غنای تاریخی و فرهنگی بالا نتوانسته در این زمینه عملکرد خوبی نداشته است.

وی موانع توسعه بخش صنعت گردشگری را متکی بودن به درآمد نفت، عدم شناخت صحیح از توانمندی های حوزه گردشگری و عدم وجود زیرساختارهای لازم دانست.

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به اینکه یکی از منابع کمیاب در بخش گردشگری "عزم بخش عمومی" است، ابراز کرد: شرایط حاضر بهترین فرصتی است که ما می توانیم با استفاده از آن برای توسعه گردشگری با یک عزم عمل کنیم.

ایمانی خوشخو ادامه داد: زمانیکه از گردشگری به عنوان صنعت یاد می کنیم منظور ما نگاه اقتصادی به این حوزه است و در حال حاضر کار عمده ای که در بخش گردشگری کشور صورت گرفته نگاه اقتصادی به این حوزه می باشد.

دبیر همایش بین‌المللی علمی–راهبردی توسعه گردشگری درباره مزیت‌های گردشگری خراسان رضوی گفت: گردشگری تنها صنعتی است که برای محقق شدن به منابع داخلی متکی است و توانایی این را دارد که جایگزین اقتصاد وابسته به نفت شود.

ایمانی افزود: بر اساس آخرین آمار موجود از میان بخش های 6 گانه اقتصاد از جمله اقتصاد، خدمات و ... گردشگری از لحاظ تحریک و ایجاد رشد در بخش های اقتصادی در رتبه سوم بعد از صنعت و ساختمان قرار دارد.

وی گفت: بیشترین بازده اقتصادی در کمترین سرمایه گذاری های اقتصادی، یکی دیگر از مزیت های توجه به صنعت گردشگری دانست.