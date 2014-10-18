اجرای طرح گردشگری کویر کرمان به 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عرب نژاد ظهر شنبه در جلسه گردشگري کوير گفت: امروزه صنعت گردشگری به یکی از پررونق ترین صنعت های جهان تبدیل شده است.

وی با اشاره به جاذبه های گردشگری استان کرمان گفت: متاسفانه در این بخش کمبودها و مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود.

عرب نژاد با تاکید بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای جذب گردشگر در استان کرمان اذعان داشت: گردشگران زیادی به ویژه از کشور چین تمایل به حضور در ایران دارند.

عرب نژاد از جابجایی 520 هزار گردشگر از دو کشور عربی به مشهد و بالعکس تئوسط شرکت ماهان ایر طی سال گذشته خبر داد و گفت: با ایجاد زمینه لازم می توان تعداد زیادی گردشگر را به استان کرمان جذب کرد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان عدم وجود امکانات کافی برای پذیرایی از گردشگران را بزرگترین معضل در این حوزه دانست و ادامه داد: یکی از دلایلی که سبب می شود گردشگران به ایران نیایند نبود هتل مناسب است.

وی ضمن اعلام آمادگی شرکت ماهان ایر برای اجرای طرح گردشگری کویر استان کرمان گفت: برای اجرای این طرح به 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

عرب نژاد با اشاره به جاذبه های کویر گفت: باید از تجربیات کشورهای موفق در زمینه صنعت توریسم استفاده کنیم.