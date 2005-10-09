هشدار يكي از رهبران جنبش فتح در لبنان در مورد پيامدهاي جنگ داخلي ميان فلسطينيان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم ، فتحي ابوالعرادات يكي از رهبران جنبش فتح گفت : اسرائيل واستعمارگرغربي حاميان آن هميشه تلاش كرده اند با ايجاد اختلاف ميان ديگران بر آنها حكومت كنند اما ما از درس هاي گذشته و اندوخته هاي آن عبرت گرفته ايم.



وي با تاكيد بر اينكه ملت فلسطين كه بيش از نيم قرن است، رنج هاي ناشي از اشغالگري را متحمل شده است، معناي وحدت ملي را به خوبي درك مي كند، گفت : دليل اين امر آن است كه وحدت ملي سلاحي راهبردي براي فلسطينيان به شمارمي رود وملت فلسطين بر تداوم وحدت ملي وتوسعه آن با در برگرفتن همه گروه هاي سياسي پافشاري مي كند .



ابوالعرادات ضمن تاكيد بر ضرورت اتحاد همه طرف هاي فلسطيني موجود گفت : وحدت ملي يك شعار و يا پلاكارد تبليغاتي نمي باشد، بلكه عملي است كه در واقعيت محقق مي گردد وادراكي است از واقعيت و حجم نيروها در معادله رويارويي وبهره برداري ازفرصت هاي مناسب براي استفاده از سلاح اندك فلسطينيان در مقابل قدرت دشمن است.



وي ضمن تأكيد بر ضرورت تفاوت قائل شدن بين مقاومت وهرج ومرج مسلحانه گفت : مقاومت منحصرا متعلق به جريان هاي اسلام گرا ويا دمكراسي ويا ملي گرا نبوده بلكه متعلق به ملت فلسطين است.



ابوالعرادات ربط دادن درگيري داخلي بين فلسطينيان وعقب نشيني اسرائيل از نوار غزه را رد كرد و افزود :عقب نشيني اسرائيل دستاوردي براي مردم فلسطين است وما بايد ازسرزمين هايي كه از آن عقب نشيني مي شود براي سامان دادن به اوضاع دروني استفاده كنيم تا بتوانيم باچالش هاي آينده مقابله كنيم زيرا در سطح بين الملل بسياري شرط بندي مي كنند كه فلسطينيان اگر زميني را باز پس گيرند، ممكن است دچار اختلاف مي شوند.



شايان ذكر است چندي پيش درگيري هايي ميان اعضاي جنبش حماس و نيروهاي پليس تشكيلات خودگردان فلسطين در نوار غزه به وجود آمد .



در پي اين درگيري ها،كميته عالي پيگيري گروه هاي اسلامي و ملي ، حماس را به دست داشتن در اين حوادث متهم كرد كه حماس با رد اين اتهامات گروهي در تشكيلات خودگردان را به تلاش براي تخريب وجهه اين جنبش متهم كرد.