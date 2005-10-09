نماينده تفت و ميبد: امروز بايد مواظب باشيم سوژه به دست 30/20 ندهيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، يحيي زاده در جلسه علني امروز با استناد به ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس و ماده 77 اين آئين نامه، تذكر روز چهارشنبه هفته گذشته خود را يادآور شد و گفت: بنده در يكي از تذكرات به وزير خارجه به دليل برگزاري مراسم غيرمناسب در روز ملي چين تذكر دادم و اين تذكر ربطي به حضور تعدادي از نمايندگان مجلس و گروه دوستي پارلماني نبود كه آقاي بروجردي در اين باره تذكر داد.

يحيي زاده افزود: توضيح آقاي بروجردي هم در اين راستا بود كه مسئولان ايراني براي شركت در مراسم روز ملي كشورهاي خارجي يك ساعت زودتر شركت كنند و ربطي به تذكر اينجانب نداشت.

نماينده تفت خطاب به حداد گفت: تذكر اينجانب بيشتر متوجه اظهارنظر شماست كه فرموديد خوب است نمايندگان تا خبر يا مطلبي از يك سايت اينترنتي مي بينند، احساس وظيفه نكنند و تذكر بدهند.

يحيي زاده گفت: همان روز بخش خبري 30/20 صدا و سيما هم به شكل خاصي آن خبر را منعكس كرد.

وي با تاكيد بر اينكه تذكرم متوجه گروه دوستي پارلماني و آقاي بروجردي نبوده است، اظهار داشت: در اين تذكر به وزير خارجه، منظور من همه ايرانياني بودند كه در مراسم روز ملي چين شركت كردند.

يحيي زاده گفت: 66 تذكر در مجلس هفتم به مسئولان اجرايي داده ام كه هيچ يك ربطي يه اينترنت و يا رسانه ها ندارد و خوشبختانه بنده توفيق استفاده را نداشته و ندارم.

وي خطاب به حداد عادل افزود: شما كه انسان مبادي آداب و مودبي هستيد چرا اينگونه به تذكر من پاسخ داديد.

نماينده تفت ادامه داد: هميشه مواظب بوديم سوژه به بي بي سي ندهيم اما امروز ديگر بايد مواظب باشيم كه سوژه به دست 30/20 ندهيم.

حداد عادل در پاسخ به تذكر يحيي زاده گفت: من از شما عذرخواهي مي كنم.