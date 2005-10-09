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۱۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۳۲

دبيرموقت فدراسيون كشتي درگفتگو با " مهر":

مجمع عمومي فدراسيون پس از ماه مبارك رمضان برگزار مي شود // درانتخابات مازندران شركت نمي كنم

بزودي ازكانديداتوري رياست هيات كشتي مازندران كناره گيري مي كنم.

اسدالله رضايي دبيرموقت فدراسيون كشتي ويكي ازكانديداهاي انتخاباتي رياست هيات كشتي استان مازندران كه احتمال مي رفت با فرارسيدن زمان انتخابات رييس جديد هيات كشتي استان مرد اول كشتي مازندران لقب گيرد، با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: قصد شركت در انتخابات رياست كشتي استان را ندارم وطي يكي دو روز آينده انصراف خودم را ازكانديداتوري اعلام وبه مازني ها ابلاغ مي كنم.
رضايي كه به طورموقت جانشين جواد رفوگر دبيرپيشين فدراسيون كشتي شده درخصوص برگزاري مجمع عمومي فدراسيون كشتي به منظور انتخاب وتاييد دبيرجديد گفت: من موقتا دراين سمت مشغول به كارهستم وجلسه عمومي مجمع پس ازماه مبارك رمضان برگزارخواهد شد.

کد مطلب 239169

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