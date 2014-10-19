برخی داده های فرهنگی کشور تولید خودمان نیست/ موازی کاری بخش فرهنگ را با آسیب مواجه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح یکشنبه در دیدار با دكتر سيد عليرضا فروغي مدير كل دفتر برنامه ريزي و توسعه پژوهش هاي كاربردي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبلیغات اسلامی در محل این معاونت، وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استان سمنان در زمینه دینی را مورد بررسی قرار داد.

وی در این دیدار با اشاره به ویژگی های استان سمنان با بیان اینکه این استان بیش از 640 هزار نفر جمعیت دارد که 75 درصد آن شهرنشین و 25 درصد آن روستانشین هستند، افزود: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته سطح سوادآموزی در استان بسیار بالا بوده به طوری که اکنون سمنان در بین پنج استان برتر کشور از نظر سوادآموزی است.

بیش از 106 هزار دانشجو در سطح استان سمنان مشغول به تحصیل هستند

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان ادامه داد: امروز بیش از 106 هزار دانشجو در سطح استان مشغول به تحصیل بوده و دانش آموزان استان نیز در 100 مدرسه به علم آموزی می پردازند و با تلاش های ویژه 46 مرکز دانشگاهی در استان وجود دارد که از مقطع فوق دیپلم تا دکتری مشغول به تربیت دانشجویان است.

شکری اضافه کرد: از طرف دیگر سمنان از استان های مذهبی و معتقد کشور محسوب می شود به طوری که اکنون بین 19 الی 20 حوزه علمیه در سطح استان دایر بوده که حدود دو هزار طلبه را در خود جای داده است.

وی گفت: از طرف دیگر بیش از دو هزار طلبه بومی سمنان در حوزه های علمیه قم و مشهد مشغول به تحصیل هستند و این آمارها حکایت از پتانسیل و ظرفیت های بالای استان در زمینه های فرهنگی و دینی است.

استان سمنان ویژگی های بکر و منحصر به فردی دارد

این مقام مسئول با بیان اینکه استان سمنان دارای ویژگی ها و پتانسیل های کم نظیری است بیان داشت: به طوری که این استان دارای تمدن 2000 ساله است و شهر بسطام شاهرود در استان سمنان دارای قدمت بسیار بالایی است.

شکری متذکر شد: در استان سمنان به لحاظ فعالیت های فرهنگی، ویژگی های بکر و منحصر به فردی دارد که در صورت توجه بیشتر می تواند در راستای رشد فرهنگی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی یادآور شد: امروز مشکلات و موانعی در زمینه های فرهنگی در کشور وجود دارد که یکی از آنان این است که برخی نهادهای فرهنگی نتوانستند فرایندی را برای به کارگیری بهینه از روحانیون به کار بگیرند.

موازی کاری فرهنگی مهمترین معضلات و مشکلات

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان سمنان افزود: متأسفانه برخی داده های فرهنگی که در کشور موجود است، بومی نبوده و بعضا تولید نهادهای فرهنگی خودمان نیستند و ثانیا مخاطب هایمان را به خوبی نشناخته ایم به همین خاطر باید در این زمینه تلاش های بیشتری صورت گیرد.

شکری در خاتمه گفت: یکی از مهمترین معضلات و مشکلات موجود نیز پراکندگی فرهنگی و موازی کاری هایی است که در بحث فرهنگ صورت می گیرد که به این موضوع آسیب جدی وارد می کند که باید در این زمینه نیز تلاش جدی تری صورت گیرد.