253 پروانه جدید نشان استاندارد در استان قزوین صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود رضا طاهری به مناسبت روز جهانی استاندارد در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان مهمترین برنامه های این اداره را تشریح کرد.



طاهری گفت: همه ساله 14 اکتبر مصادف با 22 مهرماه به مناسبت روز جهانی استاندارد در مراسمی از واحدهای تولیدی و صنعتی و کارشناسان و فعالان این عرصه تجلیل می شود که در قزوین نیز این مراسم فردا دوشنبه برگزار خواهد شد.



وی افزود: شعار امسال" استانداردها تراز کننده میزان رضایت " تعیین شده و اگر کشوری بخواهد در عرصه تولید و بین المللی گام برذدارد ملزم به رعایت استانداردهاست و اگر ما آن را جدی نگیریم هرگز قادر نخواهیم بود در بازارهای اقتصادی موفق شویم و مشتری آن کالا نیز به حداقل خواهد رسید.



مدیرکل استاندارد استان قزوین بیان کرد: برای تحقق رونق اقتصادی رعایت استانداردها در بخش های اقتصادی کشور نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی است و بدون استانداردها شکوفایی اقتصادی ممکن نمی شود که خوشبختانه در سالهای اخیر داشتن نشان استاندارد به دغدغه مردم تبدیل شده و مطالبه ملی است و مردم مشتری کالاهایی هستند که نشان استاندارد داشته باشد و این حق مردم برای تولیدکنندگان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تدوین 45 مورد استاندارد ملی



طاهری با تشریح مهمترین کارهای انجام شده اظهارداشت: با همکاری بخش صنعت و کارشناسان از مهرماه سال گذشته تاکنون 45 مورد استاندارد ملی تدوین شده که برگزاری پنج هزار و 300 نفر ساعت کلاس آموزشی برای مدیران کیفیت و صدور 253 پروانه کاربرد نشان استاندارد برای محصولات مختلف صادر شده و 585 مجوز نیز تمدید شده است.



این مسئول یادآورشد: در این مدت 9 هزار و 150 مورد بازدید از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه کالا در استان صورت گرفت و با یک هزار و 700 مورد نمونه برداری از مراکز تولیدی و صنعتی و 730 مورد خرید تز بازار صورت گرفت تا وضعیت کیفی کالاها کنترل و نظارت شود.

طاهری گفت: در تعیین انگ فلزات گرانبها 186 نمونه طلا آزمون شد که با نمونه برداری از مراکز عرضه صورت گرفته و در آزمون نازل های جایگاه سوخت سه هزار و 480 نازل سوخت کالیبره شده که به طور متوسط هر نازل چهار نوبت در سال کنترل می شود.



مدیرکل استاندارد استان قزوین بیان کرد: در یک سال اخیر خوشبختانه کم فروشی در جایگاههای سوخت مشاهده نشده است.



هشت شرکت همکار آموزشی



وی از همکاری بخش خصوصی در انجام برخی کارها خبر داد و یادآورشد: هشت شرکت همکار برای کارهای آموزشی داریم که برای دوره های تخصصی برای واحدهای صنعتی استفاده می شود و چهار شرکت بازرسی داریم که تائید صلاحیت شده اند و در بخش آسانسور هم شش شرکت بازرسی فعالیت می کنند و در آزمون نمونه ها با اداره ذداستاندارد استان همکاری دارند.



طاهری تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 284 مورد جمع آوری کالا از بازار داشتیم که شامل مواد غذایی و لوازم خانگی بود.

30 مورد جعل علامت استاندارد در استان



این مسئول در خصوص جعل نشان استاندارد هم اظهارداشت: در یک سال گذشته بازرسان اداره استاندارد موفق شدند 30 مورد جعل نشان استاندارد و رتبه انرژی را شناسایی کنند که به تعزیرات حکومتی اعلام جرم شده است.



انتخاب 22 واحد نمونه تولیدی استان قزوین



مدیرکل استاندارد استان قزوین با اشاره به مراسم تجلیل از واحدهای صنعتی نمونه استان گفت: در انتخاب واحدهای نمونه استان دستورالعملی با نگاه به کیفیت ابلاغ شده و واحدها بر اساس آن انتخاب می شوند.



وی افزود: این روش اجرایی در اختیار همه واحدها قرار گرفته و 10 شاخصه با 100 امتیاز پیش بینی شده که با خود اظهاری مدیران صنعتی برای انتخاب نمونه ها اقدام شده است که از مجموع حدود 80 واحد تعداد 22 واحد نمونه در رعایت استاندارد و 10 مدیر کیفی نمونه انتخاب خواهند شد.



واگذاری 80 درصد تصدی گری استاندارد به بخش خصوصی

طاهری از کاهش تصدی گری در اداره استاندارد استان هم خبرداد و اظهارداشت: در حال حاضر 42 آزمایشگاه همکار داریم و با واگذاری بیش از 80 درصد تصدی گری دولتی به بخش خصوصی از ظرفیت خوب مردم برای کارها استفاده کرده ایم و برای واگذاری 20 درصد مابقی نیز برنامه ریزی شده است.



این مسئول تصریح کرد: شرکت های همکار و آزمایشگاهها کار بازرسی را انجام می دهند که این همکاری بسیار در تسریع امور موثر بوده است.



طاهری یادآورشد: محصولات سالم مشمول مقررات استاندارد تشویقی است و در یک سال گذشته 35 مورد پروانه محصول سالم صادر شده اما برای تمدید آن رغبتی از سوی تولیدکنندگان مشاهده نمی شود که امیدواریم با ابزارهای حمایتی و تشویق مردم به خرید این کالاها و راه اندازی بازارچه های عرضه محصول سالم شاهد گرایش بیشتر تولیدکنندگان به سمت ارائه این محصولات باشیم.

فرآورده های لبنی تولید استان پالم ندارد



مدیرکل استاندارد استان در ادامه در خصوص وضعیت مصرف روغن پالم در محصولات لبنی استان گفت: در بازرسی های انجام شده ومشخص شد که در واحدهای تولیدی لبنیات استان در محصولات شیر، ماست و کره خوشبختانه هیچگونه روغن پالم استفاده نشده و مردم نگرانی نداشته باشند.



وی افزود: البته بر اساس استانداردها هشت فرآورده غذایی می تواند از این روغن به میزان مجاز و استاندارد استفاده کند که برای سلامت مصرف کننده مضر نیست.



آسانسور مسکن مهر تائید نشده است



طاهری در مورد تائید استاندارد آسانسورها نیز یادآورشد: اگر مقررات مبحث 15 از سوی سازمان نظام مهندسی پیگیری و اجرا شود از مشکلات حوزه آسانسور کاسته می شود زیرا با رعایت استانداردها در این حوزه از تشکیل پرونده های قضایی نیز جلوگیری و به سلامت مردم کمک کرد.



وی افزود: علیرغم اهمیت موضوع هنوز هیچ دستگاهی برای تائید آسانسورهای مسکن مهر استان از اداره استاندارد مجوز نخواسته که لازم است با درخوئاست شهرداری این کار صورت گیرد زیرا به صورت مستقل نمی توانیم وارد این بخش شویم.



طاهری از رسانه ها خواست با اطلاع رسانی دقیق نسبت به فرهنگ سازی اقدام کنند.