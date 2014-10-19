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۲۷ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۶

در سومین آزمون ادواری/

604 نفر در سیستان و بلوچستان در آزمون سنجش مهارت شرکت می کنند

604 نفر در سیستان و بلوچستان در آزمون سنجش مهارت شرکت می کنند

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: تعداد 604 نفر متقاضی در سیستان و بلوچستان همزمان با سراسر کشور در سومین آزمون ادواری سنجش مهارت شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانتیغی روز یکشنبه با بیان اینکه 604 نفر برای شرکت در آزمون سنجش مهارت واجد شرایط شناخته شده اند در جمع خبرنگاران گفت: از این تعداد  متقاضی شرکت در این ازمون ادواری سنجش مهارت را  495 نفر را اقایان و تعداد 109 نفر را بانوان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات لازم برای شرکت این متقاضیان در آزمون فراهم شده است ادامه داد: توزیع کارت سومین دوره آزمون ادواری سنجش مهارت سال 93 در سیستان و بلوچستان از فردا آغاز می‌شود و به مدت سه روز و تا پایان مهرماه  ادامه دارد.

وی زمان برگزاری سومین آزمون سنجش مهارت را دوم آبان ماه سال جاری به صورت هماهنگ و همزمان با سراسر کشور عنوان کرد و گفت: این ازمون در استان سیستان و بلوچستان در تعداد 6 حوزه امتحانی برگزار می شود.

وی گفت: مرحله کتبی سومین دوره آزمون ادواری سال 93 به صورت هماهنگ در تعداد 87 حرفه و همچنین 35 حرفه همسان در سراسر کشور برگزار می شود.

جهانتیغی با اشاره به مراحل اجرای آزمون‌های سنجش مهارت عنوان کرد: آزمون هر حرفه شامل 2 مرحله کتبی و عملی است و متقاضیان بر اساس حرفه انتخابی زمان ثبت‌نام در آزمون‌های کتبی شرکت خواهند کرد و در صورت قبولی و کسب حداقل نمره 50 از 100 امتیاز مجاز به انتخاب و شرکت در آزمون‌های عملی شناخته خواهندشد.

وی خاطرنشان کرد: دواطلبان پس از قبولی در آزمون کتبی می‌توانند براساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده از سوی اداره سنجش سیستان و بلوچستان برای شرکت در آزمون عملی به حوزه‌های تعیین شده مراجعه کنند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون‌ لازم است از 28 فردا  با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir و با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده و یا با درج مشخصات فردی، کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

کد مطلب 2391922

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