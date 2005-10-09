آيين نامه جايزه ادبيات نمايشي سال نوشته مي شود

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، آيين نامه چگونگي برگزاري و داوري جايزه ادبيات نمايشي سال بوسيله اعضاي هيات مديره انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر نگارش و تدوين خواهد شد.
اين آيين نامه به اين دليل نوشته مي شود كه براي برگزاري اين مراسم قانون مشخصي در اختيار هيات مديره هاي بعدي انجمن نمايشنامه نويسان قرار گيرد و با تغيير اعضاي هيات مديره اين انجمن خللي در برگزاري اين مسابقه بوجود نيايد.
انتخابات هيات مديره انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر كه قرار بود مهر ماه برگزار شود به دليل تاخير در پرداخت هزينه هاي نخستين دوره جايزه ادبيات نمايشي به تعويق افتاد و به آبان ماه موكول شد.
نظر شما