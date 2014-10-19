به گزارش خبرنگار مهر، مجتی ملکی ظهر یکشنبه در نشست با کارکنان اتاق اصناف کرمانشاه اظهار داشت: بازار و اصناف از زمان‌های گذشته خوشنام بوده و به عنوان یکی از ارکان اصلی اجتماع محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه مردم دید خاصی به این قشر داشته اند، افزود: از سال 41 تا کنون بازار همیشه با نظام اسلامی همراه بوده و قشر بازاری در زمان های مختلف از جمله جنگ، سازندگی و ... جایگاه خوبی را داشته است.

ملکی ادامه داد: این تاثیرگذاری ناشی از اعتقادات دینی و مذهبی بازاریان بوده، ضمن اینکه این قشر به دلیل ارتباط خاص با روحانیت تاثیرات زیادی بر مردم گذاشته‌اند.

دادستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بسیاری از بازاریان از جایگاه‌های مذهبی برخوردار بوده که مردم به سبب آن جایگاه و اعتمادی که به این قشر داشته‌اند امانات خود را به آنها می‌سپرده که این یک افتخار بزرگ برای بازاریان است.

وی گفت: تاثیرگذاری بازار در شکل گیری انقلاب، زمان جنگ، دوران سازندگی و حتی هدفمندسازی یارانه‌ها مهم بوده و به هر نحوی که مقام معظم رهبری مصلحت دیده بازار در همان راستا حرکت کرده و موفق نیز بوده است.

ملکی توجه خاص به مسائل دینی و اجتماعی برای بازاریان را یک ضرورت دانست و افزود: جوانان بسیاری هستند که می‌خواهند وارد عرصه بازار باشند، لذا نقش پیشکسوتان در حمایت از آنها حائز اهمیت است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در ادامه یادآور شد: اگر در خانواده به عنوان کوچکترین نهاد جامعه قصوری به عمل آید، قطعا تاثیر آن در جامعه مشهود خواهد بود که در نهاد اجتماعی بازار این مسئولیت و تاثیر گذاری بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه به تلاش های دشمن برای ایجاد اخلال در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: از سال 83 یک شبیخون فرهنگی علیه کشور ما صورت گرفته که نیازمند هوشیاری برای مقابله با آن هستیم.

ملکی همچنین به تحریم های اعمال شده علیه کشور اشاره کرد و افزود: با هدایت مقام معظم رهبری این تحریم ها دور زده شده است.

داستان کرمانشاه با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضایی ایجاد عدالت و امنیت است، یادآور شد: نزدیک به 74 درصد از سارقین دستگیر شده بیکار بوده و شغلی نداشته اند.

وی تصریح کرد: جهت ایجاد امنیت باید تمام قسمت های نظام حاکمیتی دست به دست هم داده و در جهت ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری تلاش کنند.

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بر اساس آمار، کرمانشاه یکی از استان‌های امن کشور بوده و وضعیت امنیتی بسیار مطلوبی دارد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خاطر نشان کرد: در پرونده‌هایی که بحث امنیتی خاصی داشته و یا بر امنیت بازار تاثیر گذار بوده از جمله سرقت‌های مسلحانه و غیرمسلحانه با جدیت پیگیری کرده ایم.

ملکی افزود: به عنوان دستگاه قضایی از هر نوع سرمایه گذاری مشروع حمایت می کنیم تا آمار بیکاری استان کاهش یابد.

وی تصریح کرد: موفقیت در بعد امنیتی زمانی حاصل خواهد شد که مردم نیز کمک کنند و ما نیز آمادگی داریم در مواردی که افراد امنیت اجتماعی را مختل کنند به سرعت و با جدیت برخورد کنیم.