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۲۷ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۴

دادستان استان مطرح کرد:

74 درصد سارقان در کرمانشاه را افراد بیکار تشکیل می‌دهند

74 درصد سارقان در کرمانشاه را افراد بیکار تشکیل می‌دهند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه 74 درصد سارقان در استان را افراد بیکار تشکیل می‌دهند، گفت: به عنوان دستگاه قضایی از هر نوع سرمایه گذاری مشروع حمایت می‌کنیم تا آمار بیکاری کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتی ملکی ظهر یکشنبه در نشست با کارکنان اتاق اصناف کرمانشاه اظهار داشت: بازار و اصناف از زمان‌های گذشته خوشنام بوده و به عنوان یکی از ارکان اصلی اجتماع محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه مردم دید خاصی به این قشر داشته اند، افزود: از سال 41 تا کنون بازار همیشه با نظام اسلامی همراه بوده و قشر بازاری در زمان های مختلف از جمله جنگ، سازندگی و ... جایگاه خوبی را داشته است.

ملکی ادامه داد: این تاثیرگذاری ناشی از اعتقادات دینی و مذهبی بازاریان بوده، ضمن اینکه این قشر به دلیل ارتباط خاص با روحانیت تاثیرات زیادی بر مردم گذاشته‌اند.

دادستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بسیاری از بازاریان از جایگاه‌های مذهبی برخوردار بوده که مردم به سبب آن جایگاه و اعتمادی که به این قشر داشته‌اند امانات خود را به آنها می‌سپرده که این یک افتخار بزرگ برای بازاریان است.

وی گفت: تاثیرگذاری بازار در شکل گیری انقلاب، زمان جنگ، دوران سازندگی و حتی هدفمندسازی یارانه‌ها مهم بوده و به هر نحوی که مقام معظم رهبری مصلحت دیده بازار در همان راستا حرکت کرده و موفق نیز بوده است.

ملکی توجه خاص به مسائل دینی و اجتماعی برای بازاریان را یک ضرورت دانست و افزود: جوانان بسیاری هستند که می‌خواهند وارد عرصه بازار باشند، لذا نقش پیشکسوتان در حمایت از آنها حائز اهمیت است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در ادامه یادآور شد: اگر در خانواده به عنوان کوچکترین نهاد جامعه قصوری به عمل آید، قطعا تاثیر آن در جامعه مشهود خواهد بود که در نهاد اجتماعی بازار این مسئولیت و تاثیر گذاری بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه به تلاش های دشمن برای ایجاد اخلال در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: از سال 83 یک شبیخون فرهنگی علیه کشور ما صورت گرفته که نیازمند هوشیاری برای مقابله با آن هستیم.

ملکی همچنین به تحریم های اعمال شده علیه کشور اشاره کرد و افزود: با هدایت مقام معظم رهبری این تحریم ها دور زده شده است.

داستان کرمانشاه با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضایی ایجاد عدالت و امنیت است، یادآور شد: نزدیک به 74 درصد از سارقین دستگیر شده بیکار بوده و شغلی نداشته اند.

وی تصریح کرد: جهت ایجاد امنیت باید تمام قسمت های نظام حاکمیتی دست به دست هم داده و در جهت ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری تلاش کنند.

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بر اساس آمار، کرمانشاه یکی از استان‌های امن کشور بوده و وضعیت امنیتی بسیار مطلوبی دارد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خاطر نشان کرد: در پرونده‌هایی که بحث امنیتی خاصی داشته و یا بر امنیت بازار تاثیر گذار بوده از جمله سرقت‌های مسلحانه و غیرمسلحانه با جدیت پیگیری کرده ایم.

ملکی افزود: به عنوان دستگاه قضایی از هر نوع سرمایه گذاری مشروع حمایت می کنیم تا آمار بیکاری استان کاهش یابد.

وی تصریح کرد: موفقیت در بعد امنیتی زمانی حاصل خواهد شد که مردم نیز کمک کنند و ما نیز آمادگی داریم در مواردی که افراد امنیت اجتماعی را مختل کنند به سرعت و با جدیت برخورد کنیم.

کد مطلب 2392153

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