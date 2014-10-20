دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تبصره های بودجه دائمی در بودجه انجام خواهد شد و قوانین دائمی می شود تا فرصت بیشتری به قانونگذار برای خدمت به مردم داده شود و قبل از پایان سال 93 ، به پایان می رسد تا انظباط و نظم در مقررات مالی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه قوانین بسیار خوبی در حال بررسی و تصویب داریم که یکی از آنها، یکسان سازی بیمه ها و دائمی کردن طرح تحول سلامت است اظهار داشت: امیدواریم با این کار مردم از آرامش خاطر بیشتری برخوردار شوند و دیگر دغدغه ای بنام بهداشت و درمان را نداشته باشند.

ایجاد اشتغال دغدغه مهم مسئولان کشور

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به دغدغه مهم مسئولان کشور یعنی اشتغال اشاره کرد و گفت: برخی قوانین سالانه بودجه منجر به عدم برنامه ریزی دستگاه ها می شود.

کاتب افزود: در قانون اختیارات به شورای برنامه ریزی استان و شهرستان داده می شود و اختیارات اگر قانونمند شود، پروژه ها توسط فرمانداری اولویت می یابد و اگر توانمندی و مدیریت مدیران به حد مطلوب نباشد این اختیار به جایگاه اولش باز می گردد.

وی تاکید کرد: فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی توانمندی و ظرفیت خود را افزایش دهند تا متناسب با اختیارات خود به صورت شایسته تری عمل کنند تا قانون گذار از آن ها قانون را پس نگیرد.

اعتبارات تملک دارایی صدرصد ابلاغ می شود

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: قانون شوراها زمانی که ارزیابی می شود عملکرد مطلوبی از آن دیده نشده و باید توجه داشت اختلافات شوراها و شهرداری خانمانسوز و به نفع مردم نیست لذا در این راستا بازنگری در قانون شهرداری ها و شوراها لازم است.

کاتب با بیان اینکه افزایش بودجه های سالیانه، بطوری است که در دولت سالانه حداقل دو درصد اعتبارات استان ها را افزایش می دهد اضافه کرد: ماده 180 دو هفته قبل ابلاغ شد که موافقتنامه امضاء شود تا اعتبارات روستاها و شهرداری ها هزینه شود.

وی افزود: امسال تنها سالی است که صدرصد اعتبارات تملک دارایی ابلاغ می شود لذا بر مسئولان لازم است تا تلاش کنند و با سرعت از این اعتبارات استفاده کند.

6 بانده کردن جاده پاکدشت – گرمسار نیازمند اعتبارات ملی

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شش بانده کردن جاده پاکدشت – گرمسار نیاز به اعتبارات ملی دارد تصریح کرد: ضمنا شایسته است تقاطع های غیر هم سطح ایوان کی و قسمت شرقی گرمسار در قالب پروژه های ملی دنبال شود.

کاتب ابراز داشت: سه بند در قانون در حال اجرا است که بخشی در قالب آئین نامه دولت انجام می شود که امیدواریم با یاری خداوند امسال سال نوید بخشی برای رفع مشکلات مردم باشد تا کشور از رکود خارج شود که در این خصوص نیازمند عزم جدی دولت هستیم.

وی در خاتمه گفت: لازم است با توکل به خدا برای خدمتگذاری به مردم تلاش کنیم و زمانی می توانیم در این راه به موفقیتی مفید، بادوام و موثر دست یابیم که رضایت خدا وخلق او را به دست آورده باشیم.