رئیس سازمان چای کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این حکم آمده است: به لحاظ اهمیت موضوع چای و ضرورت به زراعی و ساماندهی امور چای کشور لازم است با بهره مندی از نیروهای متخصص و متعهد و استفاده از دستآوردهای علمی نوین با هماهنگی معاونت باغبانی و تعامل با سازمان جهادکشاورزی استان گیلان و سایر دستگاه های مرتبط گام های موثر بردارید.

روز گذشته علی محرر رئیس سابق سازمان چای کشور در گفتگو با مهر درباره برخی اخبار مبنی بر تغییر ریاست سازمان چای گفته بود: سمت بنده از ریاست سازمان چای تغییر کرده ضمن اینکه "محمد ولی روزبهان" به عنوان رئیس جدید این سازمان قرار است فعالیت خود را آغاز کند.