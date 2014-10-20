به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت بحران و آمادگی در شرایط بحرانی از جمله مواردی است که در کنترل شرایط بحرانی و بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه حوادثی مانند سیل، زلزله، بهمن، کولاک و یا یخبندان و حوادث غیر طبیعی مانند تصادفات جاده ای از جمله مسائلی است که همواره انسان را تهدید می کند.

از این رو برای هر انسانی آگاهی در این خصوص و نحوه برخورد در این شرایط و آمادگی در برابر حوادث طیبعی و غیر طبیعی ضروری است، چه بسا افرادی بودند که در این حوادث گرفتار شدند و به دلیل نا آگاهی و عدم آمادگی جان خود را از دست دادند.

از سویی چنانچه تصادف جاده ای رخ دهد، با توجه به فاصله زمانی که طول می کشد تا اورژانس و نیرو های امدادی در محل حادثه برسند، اگر فرد حادثه دیده در مورد امداد و کمک های اولیه و نحوه مدیریت بحران آگاهی داشته باشد می تواند تا رسیدن نیروهای امدادی خود وارد عمل شود.

یکی از نیروهای امدادی که همواره و در هر شرایط بحرانی و اضطراری در محل حادثه حضور یافته، امدادگران جمعیت هلال احمرند و جمعیت هلال احمر استان همدان نیز یکی از جمعیت های فعال در کشور بوده و جوانان و امداد گران زیادی در این نهاد فعالیت می کنند.

جمعیت هلال احمر استان همدان کلاس هایی را برای آموزش افراد در مورد کمک های اولیه، امداد و نجات برگزار می کند تا سطح آمادگی و آگاهی افراد جامعه را افزایش دهد و از این رو هر فردی می تواند با شرکت در این کلاس ها که با هزینه رایگان برگزار می شود از آموزش های لازم در زمینه برخورد با حوادث بهره مند شود.

البته نیرو های امدادی و امداد گران جمعیت هلال احمر استان همدان از آن طبقه افرادی هستند که همواره و در هر شرایط بحرانی آماده خدمت رسانی در جاده ها، کوهستان و حوادث مترقبه در استان همدان بوده و هستند.

امدادگران مهمترین ویژگی انسانیت را دارند

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان در این زمینه در گفتگو با مهر اظهار داشت: امدادگران مهمترین ویژگی انسانیت را دارند و آن کمک به انسان ها و از خود گذشتگی است و راهی را برگزیدند که کاملا انسانی بوده است.

بهروز کارخانه ای با تاکید بر اینکه امداد گران استان همدان باید به سمتی حرکت کنند که هلال احمر در همه زمینه ها الگو باشد، عنوان داشت: اخلاق و منش امدادگران باید طوری باشد که هر کس لباس هلال احمر را می بیند به آن احترام بگذارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان با تاکید بر اینکه باید هر خانواده ای یک امدادگر در درون خود داشته باشد، عنوان داشت: اگر می خواهیم هر خانواده ای یک امدادگر داشته باشد باید برای این کار و آموزش آنها هزینه صرف شود و یک سری امکانات در اختیار امدادگران برای آموزش افراد قرار داده شود.

وی با تاکید بر این موضوع که رسانه نیز نقش مهمی را در مدیریت بحران ایفا می کند، ابراز داشت: رسانه در هنگام بحران می تواند هم بحران زایی و هم بحران زدایی کند و برگزاری همایش نقش رسانه در بحران در تبیین این جایگاه از اهمیت بالایی برخوردار بود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: اطلاع رسانی به مردم در مورد مقابله با بحران اهرم مدیریت بحران است.

ظرفیت سازی برای آگاهی مردم بالا برود

حسین اشرفی عنوان کرد: هدف جمعیت هلال احمر استان همدان ارتقا دانش و آگاهی مردم در زمینه مقابله با بحران و مدیریت بحران است.

اشرفی با تاکید بر اینکه مردم آموزش دیده بزرگترین ابزار مدیریت بحران هستند، اظهار داشت: اهرم مدیریت بحران اطلاع رسانی و آموزش و آگاهی مردم است.

وی تاکید داشت: آمادگی هایی را که طی این دو دهه برای بالا بردن آمادگی خانواده ها در مقابله با بلایای طبیعی انجام شده است را نمی توان نادیده گرفت.

وی در ادامه گفت: اما باید گفت که ارتقا اطلاعات و آگاهی و آمادگی مردم جامعه با همه شرایط های اضطراری هنوز هم کم است و باید ظرفیت سازی و برنامه ریزی شود و مشارکت مردم را در این زمینه بالا برد.

وی در ادامه سخنانش در مورد مناطق حساس استان همدان گفت: پهنه بندی زلزله بیش از یک دهه است که در استان همدان اتفاق افتاده است و جنوب غربی استان به عنوان بحرانی ترین نقطه زلزله خیز استان در طول گسل های زاگرس است.

معاون امداد جمعیت هلال احمر استان همدان اضافه کرد: مخاطرات کولاک، یخبندان، نقاط برفگیر استان مشخص شده است و سازمان امداد و نجات هر ساله با این مخاطرات مانوس شده است.

اشرفی با اشاره به اینکه تصادفات جاده ای در 24 نقطه حادثه خیز استان شناسایی شده است، اظهار داشت: دستگاه های مرتبط در این نقاط کنترل دارند.

معاون امداد جمعیت هلال احمر استان همدان ادامه داد: برای آمادگی در برابر خطر نیز ظرفیت سازی در استان انجام شده است.

آگاهی افراد می تواند دیر رسی نیرو های امدادی به جاده را جبران کند

اشرفی با اشاره به اینکه بزرگترین سازمان های امدادی دیر رسی به محل حادثه دارند، افزود: اگر مردم در مورد مقابله با شرایط بحرانی و آسیب ها و حادثه ها و نحوه برخورد با آن آشنایی داشته باشند می توانند خود وارد عملیات شوند و دیر رسیدن نیروهای امدادی را جبران کنند.

اشرفی در مورد انواع گروه ها در جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: از درجه امداد گر گرفته تا ایثارگر در جمعیت هلال احمر فعالیت می کنند و در حال حاضر هزار و 950 نفر نجاتگر در قالب خانم و آقا در استان همدان فعالیت می کنند.

یکی از مربیان و امدادگران جمعیت هلال احمر استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امدادگری مقوله ای است که باید در همه سطح جامعه جاری و ساری شود و در واقع همه اقشار جامعه نیازمندند که از اقدامات اولیه در بربرحوادث طبیعی و غیر طبیعی آگاهی داشته باشند.

طاهره ورمزیار با تاکید بر اینکه شرکت در کلاس های امداد و آموزش کمک های اولیه از مسائل مهم برای هر شخصی استف افزود: چنانچه افراد نسبت به شرایط بحرانی و نحوه برخورد با آن آمادگی داشته باشند یقینا تعداد تلفات در حوادث کاهش می یابد.

وی در ادامه سخنانش گفت: هر خانواده ای حداقل باید دارای یک امادگر باشد تا بتواند در شرایط بحرانی خانواده خود را یاری کند.

ورمزیار گفت: خوشبختانه با اطلاع رسانی های انجام شده آگاهی افراد جامعه در چند سال اخیر در مورد کمک های اولیه و اقدامات در حوادث طبیعی و غیر طبیعی بالا رفته است اما هنوز هم باید برای آموزش و ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه تلاش شود.

با توجه به اهمیت مدیریت بحران و کنترل آن و از طرفی برخورد در حوادث طبیعی و غیر طبیعی بر هیر یک از افراد جامعه فرض است که از آموزش های امداد جمعیت هلال احمر بهره مند شوند تا در صورت بروز حادثه شاهد تلفات جانی کمتری باشیم.

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گزارش: زهرا ذوالفقاری