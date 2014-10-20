حجت الاسلام محمد قاسم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش تعداد دانشجویان رشته های علوم قرآنی نسبت به سال های گذشته خبر داد.

وی گفت: امسال 2500 دانشجو، واجد شرایط تحصیل در دانشکده های علوم قرآنی کشور شده اند که سهم کرمانشاه 90 نفر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم قرآنی کرمانشاه گفت: ما سال های گذشته با مشکل کمبود خوابگاه مواجه بودیم که امسال با تلاش های صورت گرفته این مشکل نیز برطرف شده است.

وی با بیان اینکه اکثر دانشجویانی که وارد این دانشگاه می شوند از خانواده های مذهبی هستند، گفت: رابطه بین دانشجویان و استاد یک رابطه دوستانه است که باعث ارتقاء سطح کیفی آموزش شده است.

احمدی یادآور شد: استادانی که مشغول به امر تدریس در این دانشگاه هستند از برترین استادان دانشگاه رازی کرمانشاه و سایر دانشگاه های مطرح دولتی هستند.

وی در پایان گفت: دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه دارای امکاناتی همچون کتابخانه، سایت، سلف سرویس، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی، اساتید مجرب و فضای آموزشی مناسب است.