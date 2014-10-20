رییس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تشریح فعالیت های این کمیته گفت: طبق دستور کار جلسات، رصد کردن مسایل انتخاباتی، بررسی زمینه حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و امکان چگونگی فعالیت و تعامل با جریان های همسو با اصلاح طلبی از فعالیت هایی این کمیته است.