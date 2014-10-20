نیازمند 80 مرکز بهداشت برای پوشش حاشیه نشینان البرزی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز نشستی با حصور افسون تیزویر معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و مرسده سخندانی معاون گسترش دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اصحاب رسانه در محل معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.

تیزویر در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح سرشماری با هدف تکمیل شبکه های بهداشت، اظهار داشت: یکی از اقدامات وزرات بهداشت در طرح تحول نظام سلامت تکمیل ارائه خدمات به مناطق شهری با تاکید بر مناطق حاشیه نشین است و در استان البرز با توجه به اینکه ساختار های بهداشتی هماهنگ با افزایش جمعیت توسعه نداشته است این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه رشد جمعیت در استان البرز و تاثیر مهاجرت بر افزایش جمعیت در این استان مانع از رشد ساختارها هماهنگ با رشد جمعیت شد، از این رو در البرز نیازمند تقویت ساختار و نیروی انسانی هستیم، افزود: ارائه خدمات بهداشتی به ویژه در مناطق حاشیه ای شهر که از بسیاری از امکانات به خصوص امکانات بهداشتی محروم هستند با تکمیل سرشماری میسر خواهد شد.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در ادامه هدف از اجرای طرح سرشماری در مناطق حاشیه نشین را تکمیل شبکه های بهداشت و درمان و افزایش ارائه خدمت عنوان کرد و اظهار داشت: با در دست داشت آمار دقیق از جمعیت حاشیه نشین و میزان شبکه های بهداشت مورد نیاز در این مناطق به طور قطع خدمات مطلوبی در حوزه مادر و کودک، واکسیناسیون، بهداشت محیط و .... در پایگاه های بهداشت ارائه خواهد شد.

یک میلیون نفر سرشماری می شوند

همچنین مرسده سخندانی مدیر گروه گسترش دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز در این نشست نیز گفت: بر اساس بازنگری های انجام شده در حوزه طرح گسترش شبکه های بهداشتی در البرز در برخی مناطق که حاشیه نشین هستند و برخی دیگز مناطق که در حاشیه شهرهای قرار نمی گیرند کمبود واحدهای بهداشتی برای ارائه خدمات وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر برنامه ریزی ها برای تجهیز مناطق حاشیه نشین به واحد های بهداشتی است که بر این اساس پس از پایان طرح سرشماری بر طبق برنامه های وزارت بهداشت از ابتدای آذرماه جاری و همچنین در سال آینده تکمیل شبکه های بهداشت اجرایی خواهد شد.

سخندانی در خصوص سرشماری نیز اعلام کرد: حدود یک میلیون نفر معادل 409 خانوار برای سرشماری در نظر گرفته شده اند که تا کنون اطلاعات 150 هزار خانوار جمع آوری شده است اما با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان زمان سرشماری در 30 مهر ماه انتظار همکاری بیشتری از مردم داریم.

مدیر گروه گسترش دانشگاه علوم پزشکی البرز ادامه داد: 526 نفر در قالب 262 تیم دو نفره با در اختیار داشتن فرم هایی ممهور به مهر شبکه بهداشت هر شهرستان به درب منازل مراجعه کرده و اطلاعات خانوارها را جمع آوری خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه انجام سرشماری کاملا رایگان بوده و هیچ گونه وجهی در این خصوص دریافت نخواهد شد، اظهار داشت: شنیده شده است برخی افراد سودجو با مراجعه به درب منازل با نام دانشگاه علوم پزشکی اقدام به انجام تست فشار خون و قند خون کرده اند که تاکید می شود این افراد سود جو بوده و شهروندان توجه داشته باشند که سرشمارشگران طرح با فرم و ابلاغ به منازل مراجعه می کنند.

سخندانی اعلام کرد: به مردم اطمینان می دهیم اطلاعات انها به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد و درخواست داریم همکاری لازم را با ماموران داشته باشند و در صورت عدم اتمام سرشماری تا پایان مهر ماه زمان طرح را تمدید خواهیم کرد.

مدیر گروه گسترش دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایان اظهار داشت: برای حدود یک میلیون نفر مورد نظر سرشماری حدود 80 مرکز سلامت مورد نیاز است و آمار ها حاکی از آن است که بیشترین حاشیه نشین های استان البرز در کرج مستقر هستند.