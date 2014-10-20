علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادامه دیدارهای نماینده قم در لیگ آزادگان اظهار داشت: مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان روز یکشنبه در نقاط مختلف کشور ادامه یافت که در یکی از این بازی‌ها تیم‌های آبادگران قم و شهدای نیروی هوایی تهران به مصاف هم رفتند و با توجه به نمایش قابل قبول در بازی قبل برابر استقلال قائم شهر امید زیادی به موفقیت در این مسابقه داشتیم.

وی گفت: در این مسابقه تیم فوتبال آبادگران قم که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ بر‌تر فوتبال استان قم را به دست آورده بود به منظور کسب 3 امتیاز و جبران نتایج ضعیف هفته های گذشته به دیدار نماینده تهران رفت اما باز هم نتیجه نگرفت.

سرمربی تیم فوتبال آبادگران قم افزود: در این مسابقه آبادگران قم با وجود نشان دادن سیر پیشرفت فنی نسبت به هفته های آغازین لیگ ، با نتیجه 2 بر یک مغلوب تیم شهداری نیروی هوایی تهران شدو این به معنای سومین شکست از 4 بازی این تیم از ابتدای فصل بود.

شریفی بیان داشت: آبادگران قم در این مسابقه به اندازه حریف تهرانی خود موقعیت گل داشت اما نتوانست از موقعیت‌های خود بهره‌مند شود و در نیمه دوم بازی نیز اسیر اشتباهات فردی شد تا امتیاز این تیم در رده های انتهایی جدول در عدد یک باقی بماند.

وی عنوان کرد: نماینده قم هفته گذشته در نخستین مسابقه خود در خانه برابر تیم شهرداری فومن با نتیجه 2 بر یک شکست خورد و سپس در قزوین با 3 گل به نماینده این استان باخت.

سرمربی تیم فوتبال آبادگران قم تصریح کرد: سومین دیدار تیم آبادگران قم در خانه برابر استقلال قائم شهر برگزار شد که این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت و آبادگران با از دست دادن یک ضربه پنالتی در دقایق پایانی بازی ، فرصت پیروزی در این بازی را از دست داد.

شریفی ابراز داشت: شرایط آبادگران در جدول رده بندی به گونه ای است که امید این تیم برای کسب جواز صعود ار مرحله روهی به کمترین حد خود کاهش یافته است و این تیم برای صعود در دیدارهای آینده به دنبال معجزه است.

وی خاطرنشان کرد: در گروه سوم مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان تیم‌های مهیامحراب سوادکوه، استقلال لموک قائمشهر، شهرداری بهشهر، مهر کرج، مهر کلهر کرج، شهدای نیروی هوایی تهران، پارسیان اسطوره تهران، استقلال‌نوین قزوین، آستو آبیک قزوین، شهرداری فومن گیلان و آبادگران قم برای صعود تلاش می‌کنند.