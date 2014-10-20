احمد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله 3.3 ریشتری در 9 کیلومتری شهر دامنه اظهار داشت: این زلزله با توجه به تنش جزیی که ایجاد کرد تمام شاخص‌های ایجاد شده در نقاط مختلف شهر دامنه را برهم زد که بیانگر حرکت زمین بوده است.



وی ادامه داد: پس از وقوع این زلزله شکاف خانه‌ها و تاسیسات این شهر عمیق‌تر شده است.



رئیس شورای اسلامی شهر دامنه با بیان اینکه در حال حاضر همچنان در شهر دامنه احتمال حرکت زمین وجود دارد، افزود: در این راستا عدم مقاوم سازی خانه‌ها و همچنین مشکلات موجود در بحث تاسیسات شهری دغدغه‌های زیادی را در این شهر ایجاد کرده است.



وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل استشمام بوی گاز در سطح شهر شرکت گاز در حال نشت یابی در سطح خیابان‌های دامنه است، افزود: با توجه به حرکت زمین برخی از لوله‌های گاز در این شهر آسیب دیده است که باید هر چه زودتر مشکلات آن برطرف شود.



عبداللهی با اشاره به خسارت 4.5 میلیارد تومانی به تاسیسات شهر دامنه گفت: علی رغم ارسال فهرست خسارات به وزارت کشور هنوز اقدامی در راستای تامین اعتبار برای تعمیر این تاسیسات صورت نگرفته است.



وی در خصوص آخرین وضعیت بهسازی و نوسازی خانه‌های دامنه که به دلیل فرونشست زمین در بهار امسال آسیب دیدند، اظهار داشت: با توجه به میزان تسهیلات اختصاص یافته برای بازسازی و تخریب این خانه‌ها استقبال خوبی برای دریافت تسهیلات و انجام عملیات اجرایی از سوی شهروندان صورت نگرفت.



رئیس شورای اسلامی شهر دامنه با بیان اینکه با تسهیلات 20 میلیون تومان وام 4 درصد و 3.5 میلیون تومان وام بلاعوض امکان تخریب و بازساری منازل مسکونی وجود ندارد، افزود: چنانچه این تسهیلات به 50 میلیون تومان افزایش یابد می‌توان اقدامات خوبی در راستای بازسازی منازل مسکونی انجام داد.



