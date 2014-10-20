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۲۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۷

ولی پور خبر داد:

امدادرسانی به 23 روستای آسیب دیده مازندران

امدادرسانی به 23 روستای آسیب دیده مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل هلال احمر مازندران از امداد رسانی به 23 روستای آسیب دیده ناشی از بارندگی شدید در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بارندگی شدید در غرب استان گفت: در این حادثه به 23 روستای آسیب دیده و محاصره در آب امداد رسانی شده است.
 
وی افزود: درپي بارش باران شديد و جاري شدن سيلاب در شهرستانهاي نوشهر، چالوس، رامسر، تنكابن،ن ور و بابل امدادگران و نجاتگران جمعيت هلال احمر بلافاصله با تجهيزات كامل به مناطق و روستاهاي حادثه ديده اعزام شدند.
 
ولي پور افزود: امدادرساني به 143خانوار آسيب ديده در 23روستا و ارائه خدمات امدادي مورد نياز به بيش از 500نفر،تخليه آب از منازل و اماكن تجاري با بكارگيري 35دستگاه موتورپمب و لجن كش از جمله اقدامات انجام شده است.
 
وي گفت: بيش از 200نفر امدادگر و نجاتگر در قالب 25تيم مجهز امدادي در مناطق آسيب ديده حضور يافته و مشغول ارائه كمكهاي موردنياز به مردم هستند.
 
بارش شدید باران همچنان در مازندران تداوم دارد.
 
کد مطلب 2392672

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