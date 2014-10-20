امدادرسانی به 23 روستای آسیب دیده مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بارندگی شدید در غرب استان گفت: در این حادثه به 23 روستای آسیب دیده و محاصره در آب امداد رسانی شده است.

وی افزود: درپي بارش باران شديد و جاري شدن سيلاب در شهرستانهاي نوشهر، چالوس، رامسر، تنكابن،ن ور و بابل امدادگران و نجاتگران جمعيت هلال احمر بلافاصله با تجهيزات كامل به مناطق و روستاهاي حادثه ديده اعزام شدند.

ولي پور افزود: امدادرساني به 143خانوار آسيب ديده در 23روستا و ارائه خدمات امدادي مورد نياز به بيش از 500نفر،تخليه آب از منازل و اماكن تجاري با بكارگيري 35دستگاه موتورپمب و لجن كش از جمله اقدامات انجام شده است.

وي گفت: بيش از 200نفر امدادگر و نجاتگر در قالب 25تيم مجهز امدادي در مناطق آسيب ديده حضور يافته و مشغول ارائه كمكهاي موردنياز به مردم هستند.

بارش شدید باران همچنان در مازندران تداوم دارد.