محوطه و صحن امامزاده یحیی بن زید(ع) گنبدکاووس گسترش می یابد/ اعتبار 10 میلیارد ریالی برای توسعه مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی، ظهر دوشنبه در گفتگو خبرنگاران، درباره اهمیت اماکن متبرکه و زیارتگاه های دینی و مذهبی گفت: حضور مردم در این مراکز باعث تقویت ایمان و رشد معنویت و فطرت واقعی انسان می شود.

وی امامزادگان را شاخص فرهنگ و هدایت گر دانست و افزود : این اماکن مقدس انسان را در مسیر هدایت واقعی قرار می دهد، مردم با دلی پر از درد قدم به این اماکن می گذارند و پس از حضور به آرامش قلبی می رسند.

وی ادامه داد : توجه به امامزادگان و بقاع متبرکه ریشه در فطرت بشری دارد و حمایت و کمک به این اماکن مقدس در ساخت بشر و جامعه و ایجاد افکار دینی و مذهبی قابل توجه است .

عباسی امامزادگان را مدرسه و دانشگاهی دانست که برای تربیت و تذکر به بشرو برای شناخت واقعی آماده شده و در این راستا اظهار کرد: امامزادگان ملجا و پناهگاهی هستند که انسان را در مسیر درست هدایت قرار می دهند و کمک مالی به این اماکن باعث رشد و تعالی این دانشگاه الهی شده و انسانها را از معضلات اجتماعی و بسیاری از اختلافات و گناهان مصون می دارد .

وی به آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) گنبد اشاره کرد و افزود : اگر برج قابوس ثبت ملی شد در جوار آستان مقدس امامزاده یحیی بن زید (ع) دارای شناخت و معرفت است و با شناخت این نوه بزرگوار امام سجاد(ع) به فرهنگ دیرینه مردم این خطه خواهیم رسید .

وی با بیان اینکه گسترش و پیشرفت کارهای عمرانی در امامزاده یحیی بن زید (ع) توسط خیرین، هیات امناء و مردم شریف بسیار خوب بوده گفت : در نظر است با وسعت دادن محوطه و صحن و سرای امامزاده یحیی (ع) شاهد راه اندازی پارکینگ، هتل، رستوران، درمانگاه در جوار این امامزاده واجب التعظیم باشیم .

عباسی گفت: تربیت و هدایت بشر نکته بسیار مهمی است که تحقق آن در جوار امامزادگان امری است وجودی چرا که با وقف اموال و صرف هزینه برای امامزادگان مثل راه اندازی زائر سرا، هتل و پارکینگ می توان به رشد و تعالی فرهنگ اسلامی در جوار بهترین بندگان خدا دست پیدا کرد .

نماینده مردم گنبد و بخش داشلی برون افزود : بخاطر فراهم نبودن بسترهای مالی و فرهنگی، مردم کشور، گرگان را با نام ناهار خوران می شناسند و این معضلی است برای متولیان امر فرهنگ چرا که پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) دو چیز یعنی قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) را برای ما به امانت گذاشت تا مسیر درست را توسط آنان پیدا کنیم و گمراه نشویم و چرا نباید با ساخت زائر سرا ، کتابخانه و رستوران زمینه شناخت و حضور مردم و مسافران را در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) گرگان فراهم نکنیم تا با خاطری خوش و زیارتی روحانی قطب فرهنگی گرگان را امامزاده عبدالله بن موسی بن جعفر(ع) معرفی نمایند .

موسس فراکسیون سلامت مجلس شورای اسلامی ، امامزادگان را مامن و ماوی بشریت دانست و خاطر نشان کرد : امامزادگان چراغ روشنی بخش هدایت هستند و نباید آنان را مختص به قشر و قومی خاصی بدانیم و چه بسیار انسان هایی که حاجات خود را از این بزرگواران دریافت کردند و در هیچ کتاب و رسانه ای بیان نکردند .

نماینده مردم گنبد و بخش داشلی برون اظهار کرد: بیش از 10 میلیارد ریال از اعتبارات کشوری برای عمران و آبادانی مساجد بخش مرکزی گنبد و داشلی برون هزینه شد که با مشورت و جلسات متعدد مساجدی که نیازمند ساخت و ساز و کارهای عمرانی بودند از 30 میلیون ریال تا 150 میلیون ریال کمک بلاعوض به آنها پرداخت شد .

عباسی بیان کرد: با مشورت و جلسه با ریاست اوقاف گنبد و هیات امناء مساجد به مصلای برادران اهل سنت و تعداد 19 مسجد اهل سنت که نیازمند ساخت و ساز و کارهای عمرانی بودند کمکهای بلاعوضی پرداخت شد.

وی در رابطه با ترویج فرهنگ قرآنی خاطرنشان کرد: قرآن کلام الهی و معجزه پیامبر اسلام(ص) و چراغ روشنی بخش بشریت است وتبلیغ و ترویج آن وظیفه همگانی است .

وی ادامه داد : هزینه کردن برای ترویج و تبلیغ قرآن نه تنها کوچک نیست بلکه به خیلی از کارهای عام المنفعه دیگر برتری دارد چراکه با پرورش جوانان و کودکانی قرآنی جامعه از معضلات اجتماعی و گناه دور می شود .

عباسی به هدایت غیر مستقیم کودکان و جوانان اشاره کرد وگفت: مسئولین و متولیان امر فرهنگ باید بصورت غیر مستقیم با جوانان رابطه قرآنی برقرار کرده و مسیر درست را به آنها نشان دهند چون هدایت مستقیم تقریبا غیر عملی و تحققش نادر است .

وی ارتباط با قرآن را ارتباط با خدا دانست و ذکر کرد: کتاب الهی قرآن برای هدایت بشر نازل شده و باعث ورود به دل و قلب می شود و اثرات این ورود در زندگی و اجتماع نمود پیدا می کند .قطعا درک و استخراج مبانی دینی و اخلاقی ازقرآن در سالم سازی جامعه و جلوگیری از آسیب ها و معضلات اجتماعی موثر بوده و زمینه را برای سعادت بشر میسر می کند.

نمیانده مردم گنبد و بخش داشلی برون گفت: مردم باید بگونه ای قرآن را فرا گیرند که در رفتار و کردار آنها تاثیر گذار باشد و هرگونه هزینه و سرمایه گذاری در این زمینه می تواند پیشرفت در توسعه و هدایت بشر مثمر ثمر باشد .

وی با بیان اینکه فرزندان باید از کودکی با قرآن مانوس شوند عنوان کرد: فراگیری قرآن توسط فرزندان باید از کودکی باشد و سعی کنیم اموزش و کلاسهای قرآنی را در همه ابعاد و مکانها فراهم آورده تا جامعه مبانی قرآن را به درستی درک و به آنها عمل کنند

عباسی گفت : رسانه باید تلاش مضاعفی برای آموزش قرآن به زبان ساده داشته باشد و با کودکان با زبان کودکانه سخن بگوید تا ضمن فراگیری قصه های قرآنی خلق و خوی قرآنی در زندگی آنها ورود پیدا کند .

موسس فراکسیون سلامت مجلس عنوان کرد : آموزش دهندگان قرآن باید مورد حمایت وپشتوانه مالی خیرین و مسئولین قرار گیرند و تسهیلات آموزشی ،مکانهای آموزشی ، کتب و غیره در راستای تفهیم بهتر کودکان و نوجوانان در اختیار آنان قرار گیرد و همچنین مجلس و دولت باید در مصوبات قانونی و اجرای آن برای مهمترین مسئله بشریت یعنی قرآن سرمایه گذاری و تلاش داشته باشند .

وی ادامه داد : سرمایه گذاری و صرف هزینه برای قرآن نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری حقیقی و هدفمند است و می تواند از هدر رفت هزینه های دیگر جلوگیری نماید و این برکات و اثرات نور الهی است که اگر در هر خانه و هر دلی روشن گردد قطعا نور آرامش در بطن جامعه طنین انداز می شود.

عباسی ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه اوقاف استان و شهر گنبد تصریح کرد: حقیقتا خدمت در زمینه وقف ،بقاع متبرکه و قرآن یک خدمت معنوی است و بنده رضایت کاملی از این مجموعه دارم و اگر در بعض موارد پیشرفت به کندی انجام می پذیرد این بعنوان نقص مجموعه کارکنان اوقاف نیست بلکه بخاطر کمبودپرسنلی و منابع و عدم اطلاع مردم به عنوان حامی و کمک کننده باعث برخی مشکلات شده است .

وی به برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی در امامزادگان اشاره کرد و افزود : برگزاری طرح آرامش بهاری و راه اندازی سفره هفت سین قرآنی از مواردی بود که مرا بسیار خوشحال کرد چراکه مردم بهترین لحضه سال خود را با نام قرآن و در جوار فرزندان پیامبر (ص) آغاز می نمایند .

عباسی به تعامل و همکاری ریاست اوقاف گنبد اشاره کرد و گفت :در راستای احیاء موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تعامل و همکاری حجت الاسلام جعفری با دستگاههای اجرایی و مردم بسیار خوب و قابل تقدیر است چون ارتباط دوسویه باعث تقویت و همدلی می شود.