به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرابی ظهر دوشنبه در نشست خبری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد در سالن اجتماعات ارشاد خراسان رضوی ابراز کرد: نمایشگاه کتاب مشهد از بزرگ ‌ترین رخداد های فرهنگی پایتخت معنوی کشور است که امسال 16 ساله می‌شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه بزرگ ‌ترین نمایشگاه بعد از تهران در کشور است: افزود: این رخداد بزرگ فرهنگی در مشهد از جایگاه خوبی در سطح کشور برخوردار است.

سرابی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب برای 16 سال پیاپی در هیچ کجای کشور سابقه ندارد، گفت: ستاد برگزاری شانزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد فردا در استانداری تشکیل می‌شود و این نمایشگاه با مشارکت همه ارگان‌های مربوطه انجام می شود.

اولین دوره نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در نمایشگاه کتاب مشهد

وی ابراز کرد: برگزاری اولین دوره نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در نمایشگاه کتاب مشهد بخش مهمی از این نمایشگاه است که با حضور رسانه‌های استان برگزار می‌شود.

سرابی عنوان کرد: سعی ما بر این است که از ظرفیت و مخاطبان بالای نمایشگاه کتاب مشهد برای معرفی بیشتر رسانه‌های دیجیتال استفاده کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی با اشاره به توجه ویژه به فعالیت‌های جمعی در نمایشگاه امسال افزود: نمایشگاه کتاب می تواند عاملی موثر بر فرهنگ کتابخوانی باشد و سبب افزایش سرانه مطالعه کتاب در این شهر شود.

حسین مسگرانی معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی هم در ادامه این نشست ابراز کرد: تاکنون 520 ناشر و نماینده نشر برای حضور در شانزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد ثبت نام کرده‌اند.

برگزاری شب‌های فرهنگی در حاشیه نمایشگاه کتاب امسال

وی عنوان کرد: یکی از بخش های جانبی نمایشگاه کتاب امسال برگزاری شب‌های فرهنگی است که در آن رونمایی از کتاب، سرا ی اهل قلم، معرفی و نقد کتاب، نشست با نویسندگان و شب شعر عاشورایی انجام می شود.

مسگرانی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه انتخاب کتاب سال استان هم زمان با مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب مشهد ابراز کرد: هزار و 284 اثر در زمینه‌های ادبیات، علوم اجتماعی و تربیتی، روانشناسی، کودک و نوجوان و ترجمه به دبیرخانه ارسال شده که آثار برتر در این مراسم معرفی و تقدیر می شوند.

وی با بیان اینکه سقف بن کتاب نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است، افزود: امسال با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد مبلغ 600 میلیون تومان بن برای خرید کتاب اختصاص داده شده است .

دبیر شانزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد با بیان اینکه درصد تخفیف در نظر گرفته شده برای هر انتشارات حد اقل 10 درصد است، گفت: تخفیف کلی اداره ارشاد برای خرید کتاب همان 20 درصد است.

مسگرانی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصاد نشر ابراز کرد: این امر مانع از حضور برخی انتشارات در نمایشگاه شده ولی در عین حال تلاش ما این بوده که از تمام انتشاراتی های دارای مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضور در این نمایشگاه دعوت کنیم.

حضور 9 ناشر خارجی در نمایشگاه امسال

وی به حضور 9 انتشارات خارجی در شانزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران اشاره کرد و افزود: این انتشاراتی ها به نمایندگی از 30 کشور در این دوره از نمایشگاه حضور خواهند داشت.

مسگرانی در پایان با اشاره به تقدیر از 20 نفر از نویسندگان خوب استان در این نمایشگاه گفت: مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران درمشهد روز جمعه نهم آبان ماه امسال ساعت 18 برگزار می شود و ساعت بازدید از این نمایشگاه از ساعت 14 تا 21 خواهد بود.

گفتنی است شانزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران درمشهد از دوم تا نهم آبان ماه در نمایشگاه دائمی مشهد برگزار می شود