تابلوی تذهیب اذن دخول به آستان مقدس قم اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ثریا ذریه این تابلو را دومین اثر اهدایی خود به حرم معرفی کرد و افزود: ابعاد این اثر بزرگتر از تابلوی قبلی و با طول و عرض 120 در 90 سانتی متر طراحی شده است.

این بانو در تشریح دیگر خصوصیات این اثر گفت: خطاط این اثر استاد علی احمد زاده است و از هنر سنگ کاری هم در تزئین آن بهره برداری شده است.

ثریا ذریه در اثر قبلی خود متن زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه(س) را با هنر تذهیب و در ابعاد 70 در 100 طراحی، ترسیم و به آستان حضرت معصومه (س) اهدا کرده بود.

به گفته وی حاشیه تابلوی زیارتنامه با نام پنج تن آل عبا مزین و در حاشیه تابلوی اذن دخول از اسماء الله استفاده شده است.

این هنرمند تبریزی دلیل این اقدام خود را ارادت به اهل بیت(ع) بیان کرد و افزود: امیدوام توفیق اهدای آثار بعدی خود را به آستان مقدس سایر معصومین و خاندان عصمت و طهارت(ع) به دست آورد

تبعیت از مرجعیت عراق، سدی در برابر زیاده‌خواهی داعش است

رئیس حوزه تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: آنچه امروز موجب موفقیت بیش از پیش ملت و دولت عراق در برابر زیاده خواهی گروهی تروریست شده است تبعیت بی چون و چرا از فتوای مرجعیت شیعی است که به زعامت آیت الله العظمی سیستانی در نجف اشرف شکل گرفته است.

حجت الاسلام حسینی نژاد در دیدار معاون امور فرهنگی و تبلیغات و مسئول فن‌آوری اطلاعات عتبه حسینی(ع) اظهار داشت: حرکت دشمنان اسلام مصداق آن شعری است که می‌گویند " عدو شود سبب خیره اگر خدا خواهد" و امروز حرکت وحشیانه داعش در کشور سوریه و عراق و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان بی دفاع، خوی اسلام ستیزی دشمنان به ویژه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را به آزادگان جهان نشان داد و رغبت عمومی برای پذیرش اسلام را در نقاط مختلف جهان قوت بخشید.

وی با اشاره به نقش مرجعیت شیعه در عراق گفت: آنچه امروز موجب موفقیت بیش از پیش ملت و دولت عراق در برابر زیاده خواهی گروهی تروریست شده است تبعیت بی چون و چرا از فتوای مرجعیت شیعی است که به زعامت آیت الله العظمی سیستانی در نجف اشرف شکل گرفته است.

حجت الاسلام حسینی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به نقش محوری کربلا و بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اشاره کرد و گفت: نام امام حسین(ع) بهترین تبلیغ و بُرد را برای زنده نگه داشتن اسلام عزیز و تشیع مظلوم دارد و برجسته ترین عامل وحدت میان ادیان الهی است چرا که انسانها از هر قماش و مسلک و مذهبی ارادت قبلی به سرور و سالار شهیدان دارند و شما به عنوان خدمتگزاران آن آستان مقدس باید قدر این قلب ها و فرصت ها را بدانید.

به دنبال جهانی کردن سیره علمی و عملی امام حسین(ع) هستیم

حاج علی سلطان، معاون فرهنگی و تبلیغات عتبه حسینی(ع) در این دیدار اظهارداشت: فکر و حرکت اصلاحی امام حسین(ع) نه تنها برای مسلمانان بلکه برای تمام آزادگان جهان درس و سرمشق بود بطوریکه بعد از گذشت 1400 سال از واقعه جانسوز حادثه کربلا هر روز بر خیل عاشقان و شیفتگان این امام همام در سراسر جهان افزوده می‌شود.

وی مهمانوازی از زائران حرم امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) را از دیگر رسالت های این عتبه مقدس دانست و گفت: معتقدیم کسانیکه به زیارت عتبات عالیات مشرف می شوند در واقع دعوت شدگان حضرت هستند لذا احترام و عزت ایشان بر ما واجب است.

حاج علی سلطان در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری و تعامل فرهنگی با آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) را اقدامی مبارک برشمرد و افزود: برای اعتلای شیعه و زنده نگه داشتن نام اهل بیت(ع) از هر فرصت و ظرفیتی استفاده می‌کنیم و امیداوریم این همکاری مایه خیرات و برکات زیادی باشد.

خاطرنشان می‌شود میهمانان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(ع) توسط رئیس حوزه تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به عنوان خادمین افتخاری این بارگاه منّور معرفی شدند و نشان خادمی به آنها اعطا گردید.