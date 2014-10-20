به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر دوشنبه در اولین همایش بزرگداشت همسران شهدا و ایثارگران شیراز تاکید کرد: اگر مردان جامعه پشتوانه همسران خود را نداشته باشند به موفقیت نمی رسند.

وی یادآور شد: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی نیز مردان همیشه در صحنه و فعال در این دوران نیز به پشتوانه حضور همسران خود فعالیت می کردند که در اکثر مواقع نیز زنان در کنار شوهران برای پیروزی انقلاب حرکت کردند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: حضور زنان در پیروزی انقلاب اسلامی به گونه ای بود که در 17 شهریور شاهد شهادت بسیاری از این بانوان بودیم.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: برگزاری چنین همایشی برای اولین بار در شیراز جای خوشحالی و تشکر است زیرا باید بیش از گذشته به این بزرگان توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: صبر و بردباری همسران شهدا و ایثارگران باید در تاریخ ماندگار شوند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: صبر و استقامت همسران شهدا و ایثارگران از برکت صبر و استقامت زینب کبری است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: آنچه امروز این کشور به دست آورده از برکت فداکاری ها و ایثارگری های شهدا و خانواده های آنان است.

در ادامه این همایش فرماندار شیراز نیز گفت: پرچمی که به واسطه خون شهدا برافراشته شده امروز به الگویی برای مقاومت در منطقه تبدیل شده است.

مصطفی امیری افزود: بیداری اسلامی در جهان نیز بر گرفته از خون پاک شهدا وحق طلبی آنان است.

وی با بیان اینکه تحولات یمن به برکت نظام جمهوری اسلامی و خون شهدا است، تصریح کرد: روحیه مقاومت، ایثار و شهادت به وجود آمده در کشورهای همچون سوریه، فلسطین و... بر گرفته از روحیه خانواده شهدا و ایثارگران است.

فرماندار شیراز ادامه داد: زنان و مردان مومن از ارکان اصلی جمهوری اسلامی هستند زیرا اینان همیشه به تقویت رکن اسلامیت نظام پرداخته اند.

امیری ادامه داد: خانواده شهدا احیاگران ارزش های اسلامی به وسیله صبر و استقامت و موجب تقویت روحیه دفاع، ایثار و شهادت در جامعه هستند.