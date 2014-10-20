به گزارش خبرنگار مهر، فردین شاکری ظهر دوشنبه در این بازدید ضمن تاکید بر تکمیل پروژه ها در موعد مقرر بیان داشت: مدیران پروژه ها باید طبق قرارداد اولیه باید با رعایت مشخصات فنی در احداث آن تسریع کنند.

وی همچنین راهکارهای لازم برای رفع عقب افتادگی پروژه ها را تشریح کرد.

شاکری همچنین با حضور در بزرگترین شهرک بندرعباس از مسکن مهر شهرک پیامبر اعظم(ص) و زیرساخت های آن بازدید کرد.

وی با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت های لازم برای رفع نیازهای ساکنان شهرک پیامبر اعظم(ص) بیان داشت: با توجه به وسعت شهرک مهر پیامبر اعظم اماکن خدماتی نیز باید احداث شود.

مدیر کل دفتر نظارت عالی فنی پروژه های وزارت راه و شهرسازی همچنین از مکان هایی که از تصرف افراد سودجو خارج شده نیز بازدید به عمل آورد.

در این بازدید همچنین مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به پروژه های در حال احداث راه و شهرسازی از مدیرکل دفتر نظارت عالی پروژه های وزارت راه و شهرسازی خواست تا با تخصیص بودجه های لازم به کمک تکمیل پروژه های نیمه کاره بیایند.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان نیز با اشاره با احداث و جانمایی اماکن خدماتی در شهرک پیامبر اعظم(ص) بیان داشت: در این راستا جانمایی لازم با توجه به تراکم سکونت انجام شده است و برخی از این اماکن نیز تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه به رفع تصرف اراضی توسط افراد سودجو اشاره کرد و خاطر نشان کرد، افراد سودجو همواره با ساخت و سازهای غیر مجاز در کمین زمین های شهر بندرعباس نشسته اند که خوشبختانه با با تدابیر دست اندرکاران اداره کل راه و شهرسازی اهداف آنها خنثی شده است.