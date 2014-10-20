به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند، ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه های استان، با بیان این که در نامگذاری امسال عزم ملی مورد تاکید است، گفت: ورزش های همگانی و سنتی و ایجاد جشنواره ها تاثیر بسیار زیادی در عزم و اراده ملی دار.

وی افزود: اقوام ایران سرشار از مفاهیم ارزشمند انسانی و الهی و مکمل ایران بزرگ و ایران اسلامی است و اقوام مختلف ایران همچون گلستان رنگارنگی باعث خلق زیبایی این سرزمین شده است.

وی بیان کرد: زبان و سنت اقوام ایران همیشه افتخار ملی و سرلوحه محور وحدت و سرآمد همه ی ملت های جهان بوده است که با توجه به تفاوت زبان و آداب و رسوم مختلف با صلح و صفا در کنار هم زندگی می کنند.

نیاوند با بیان این که این جشنواره ها باعث ایجاد نشاط و شادمانی و افزایش امید در جوانان می شود، اظهار کرد: تاثیرات دیگر آن همدلی و همراهی اقوام مختلف که دست آورد آن انسجام و وحدت در کشور است را بوجود خواهد آورد.

وی بیان کرد: در قلب های همه ی اقوام نجیب ایرانی عشق به ایران و در افکار آن ها رشد و شکوفایی ایران اسلامی موج میزند.