سید جواد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور نمایندگان قم در مسابقات قهرمانی تکواندوی کشور اظهار کرد: در سی و ششمین دوره مسابقات کشوری جوانان و بزرگسالان که عصر یکشنبه در آبادان برگزار شد محمدرضا حیدری در رده بزگسالان بر‌ترین هوگو پوش وزن سوم لقب گرفت.

وی گفت: در وزن سوم و دسته 63 کیلوگرم محمدرضا حیدری از قم در مسابقه پایانی به دیدار محمد خمسه از تهران رفت و موفق شد حریف خود را شکست داده و بر سکوی قهرمانی تکواندوی کشور قرار بگیرد در حالی که مجید احمدی‌زاده از لرستان و سروش احمدی از مازندران به مقام سوم رسیدند.

سرپرست هیئت تکواندو قم افزود: سی وششمین دوره مسابقات کشوری تکواندو با حضور 220 هوگوپوش از 30 استان برگزار شد در حالی که مسابقات به میزبانی هیئت تکواندو خوزستان و در ورزشگاه تختی شهر آبادان به انجام رسید.

حسینی بیان کرد: هفته پنجم و ششم لیگ دسته اول پومسه آقایان موسوم به جام نشاط از مرحله نخست، در 2 بخش تیمی و انفرادی، به میزبانی خانه تکواندو و بر روی دو شیاپ چانگ پیگیری شد و تیم تکواندوی استان قم که با ترکیب برترین‌های خود در پومسه مردان در این رقابت‌ها شرکت کرده است موفق به کسب مدال طلای لیگ پومسه کشور در رده سنی 18 تا 30 سال شد.

وی تصریح کرد: جلال قربانپور از تیم هیئت تکواندوی قم، پومسه کار طلایی استان قم بود که موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و عباس رفیعی از قم نیز در رده سنی 41 تا 50 سال به مدال برنز رسید.

سرپرست هیئت تکواندوی قم خاطرنشان کرد: هفته چهارم، پنجم و ششم لیگ بر‌تر و دسته یک پومسه بانوان نیز از مرحله اول، در 3 بخش تیمی، انفرادی و ابداعی، به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد و بانو تکواندوکار در لیگ بر‌تر در 6 رده سنی به مصاف هم رفتند که کبری سخایی وطن تکواندوکار بانوی قمی، در رده سنی 31 تا 40 سال، تنها مدال تیم تکواندوی قم را به دست آورد و در این رده سنی، مدال ارزشمند نقره لیگ پومسه را کسب کرد.

